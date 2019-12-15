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Прогноз по валютам: за неделю до праздников доллар подешевеет

16.12.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– На этот раз основное влияние на белорусский валютный рынок оказала ситуация на внешних рынках. Пара евро/доллар за неделю выросла с 1,11 до 1,1170 или на 0,7%. Но основным внешним фактором стало укрепление российского рубля.

Доллар к российскому рублю подешевел с 63,7 до 62,5 рубля или на 1,9%. Евро подешевел с 70,7 до 69,9 российского рубля или на 1,2%. Доллар к российскому рублю упал к уровню лета прошлого года.

В результате, на нашем рынке евро и доллар подешевели – евро совсем незначительно, а российский рубль ожидаемо подорожал. Доллар снизился на 0,69%, евро подешевел на 0,04%, а российский рубль вырос на 1,2%.

Валютная корзина подорожала за счет российского рубля на 0,38%. И это уже четвертая неделя, когда стоимость валютной корзины растет. Стоит подчеркнуть, что предыдущие три недели корзина дорожала за счет одновременного роста трех валют. На этой неделе валюты двигались разнонаправленно, и на рост корзины оказали влияние внешние факторы..

На начавшейся неделе доллар умеренно снизится до 2,09 белорусского рубля. Евро останется вблизи 2,35 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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