Прогноз по валютам: за неделю до праздников доллар подешевеет

– На этот раз основное влияние на белорусский валютный рынок оказала ситуация на внешних рынках. Пара евро/доллар за неделю выросла с 1,11 до 1,1170 или на 0,7%. Но основным внешним фактором стало укрепление российского рубля.

Доллар к российскому рублю подешевел с 63,7 до 62,5 рубля или на 1,9%. Евро подешевел с 70,7 до 69,9 российского рубля или на 1,2%. Доллар к российскому рублю упал к уровню лета прошлого года.

В результате, на нашем рынке евро и доллар подешевели – евро совсем незначительно, а российский рубль ожидаемо подорожал. Доллар снизился на 0,69%, евро подешевел на 0,04%, а российский рубль вырос на 1,2%.

Валютная корзина подорожала за счет российского рубля на 0,38%. И это уже четвертая неделя, когда стоимость валютной корзины растет. Стоит подчеркнуть, что предыдущие три недели корзина дорожала за счет одновременного роста трех валют. На этой неделе валюты двигались разнонаправленно, и на рост корзины оказали влияние внешние факторы..