Тренер «молодежки»: «Не хочу ни хоккея, ни тренировать - слишком много всего произошло за неделю»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Дудик прокомментировал победу над Данией (7:2) и подвел итоги домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, который наша команда завершила на третьем месте. Его слова приводит hockey.by .



Фото: hockey.by

— В первую очередь от лица нашей команды хотелось бы выразить искренние соболезнования родственникам Вовы Цыплакова. Знаю, что Саше, брату Володи [Александр Цыплаков, тренер молодежной сборной Беларуси — прим.], было непросто сегодня, но большое ему спасибо, что он отыграл этот матч вместе с нами на лавке. Сегодня вся команда играла за Цыпу.

— Кто из игроков вас порадовал, а кто, наоборот, разочаровал?

— Для оценки конкретных игроков нужно время. Я сейчас, по горячим следам, не хотел бы переходить на личности, называть фамилии. Придержу это при себе.

— Что помешало нашей сборной выйти в элиту?

— Понятно, что задача не выполнена. Но не хотелось бы, чтобы одна шайба либо пропущенная нами в овертайме, либо забитая стала бы мерилом успеха или неудачи работы ребят и всего тренерско-административного штаба. Ведь получается, что забей мы в овертайме — мы герои, пропусти — лузеры. Нет, нужно дождаться статистических выкладок.

Но так, навскидку мы лучшие по заброшенным шайбам, лучшие в большинстве и меньшинстве, ни разу ни проиграли в основное время, были сильнее победителей турнира. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать «скилл» наших креативных игроков, но все повернулось в обратную сторону. Это как наказание за что-то.

Чтобы не уходить в демагогию, скажу, что любой тренер молодежной сборной сталкивается с тем, что у него слишком мало времени, чтобы создать команду. И мы общались с Дмитрием Санычем Кравченко после прошлого мира, он мне сказал такие слова: «Дали бы мне второй шанс, я был бы более жестким с игроками». И я повторю его слова: имей я второй шанс, я был бы жестче. Ибо у нас не хватает времени на сюси-пуси. Поэтому сложность, которая ожидает любого тренера молодежки — за короткое время стать для игроков вожаком. Это как волчья стая — вожак может быть только один. Мне, к сожалению, не хватило мужества и смелости с первых дней так сделать. Слишком много было респектов нашим игрокам. То, о чем я говорил после турнира в Бобруйске: мы можем помешать только сами себе.

Также вы, наверное, заметили, что команда по ходу турнира прибавляла и в конце, когда все, наоборот, спускают шины, мы выдали два очень уверенных матча. Первый матч, выигранный у австрийцев, был худшим в нашем исполнении. Дальше пошло все лучше и лучше по выполнению задания на игру, по самоотдаче и по переосмысливанию того, зачем мы здесь собрались — ради того, чтобы играть в красивый, академичный хоккей по пустому льду, ставя себя на голову выше остальных, или все-таки, используя свой «скилл» и свои таланты, тяжело и с болью работать.

— Вопрос по вратарям. У Толопило коэффициент надежности ниже 90%, а Колосов — один из лидеров по этому показателю. Угадали ли вы с первым номером?

— Я не хочу переходить на личности. Есть статистика — смотрите. Для кого-то и 88% — хороший показатель, для кого-то — нет. Воздержусь от критических оценок или слишком хвалебных слов, потому что похвала тоже может испортить игрока, а потом нам, тренерам за короткий срок тяжело вернуть его на землю.

— Что-нибудь изменили бы в подготовке команды и селекции?

— Конечно, изменил бы, если задача не выполнена. Об этом я уже следующему тренеру молодежной сборной расскажу, если ему нужна будет эта информация. Все решила случайность и мои недоработки — в плане жесткости. Я не поплыл по течению, но был «вельмі уражан» этим всеобщим психозом вокруг наших заокеанских звезд, что не совсем соответствует реальности. Ну и, во-вторых, — это скоротечный турнир, во время которого велика вероятность случайности. Нам нужно было больше игроков, играющих во взрослый хоккей, какими бы талантливыми они ни были. Или наоборот — не талантливыми.

— Какое у вас впечатление оставила команда Австрии?

— Самая напряженная и нервная игра для нас. Ни с Латвией, ни с Норвегией мы так не волновались. Возможно, это связано с тем, что это была первая игра, возможно, с результатом товарищеского матча Латвия — Австрия 9:2. Возможно, приехавшие игроки слишком хотели чрезмерно удивить своим искрометным хоккеем, но нас болезненно опустили на землю команда U18 в одном из спаррингов, потом австрийцы. Но в итоге все равно, я считаю, этот крен удалось выправить и аккуратно, без перегибов опустить на нашу грешную землю.

А австрийцы — это маленькие немцы. Все команды сыграли дисциплинированнее нас. Лишь мы позволяли себе индивидуальные вольности, которые мы жестко старались пресекать на корню. Но — сложный возраст — 18−19 лет. В этом мы уповаем на самосознание хоккеистов.

— Можно ли эту неделю назвать самой сложной в вашей тренерской карьере?

— Да, безусловно. Это самый важный турнир в моей карьере и самый сложный. Хотя турнир в Бобруйске дал закалку: там я волновался намного больше, чем здесь, возможно, выработал иммунитет.

— Вы планируете продолжить руководить молодежкой?

— Я, честно говоря, не знаю, как это делается — уход в отставку. Пока просто не хочу ни хоккея, ни тренировать — слишком много всего произошло за эту неделю.