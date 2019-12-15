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Google впервые рассказал, сколько километров панорамных видов в Street View
Источник материала: Tut.by
Google впервые
Компания также впервые поделилась данными по Google Earth: спутниковые снимки охватили 98% обжитых людьми мест на планете. При этом в сервисе запечатлено 93 миллиона квадратных километров Земли. В Google отметили, что «Карты» являются одним из самых популярных сервисов компании — ежемесячно им пользуется миллиард человек.
Проект Street View предложил в 2004 году сооснователь Google Ларри Пейдж, покинувший материнский холдинг компании в декабре 2019 года. Он хотел создать 360-градусную карту мира, которая позволяла бы гулять по улицам и шоссе, а также аллеям, горам и достопримечательностям.
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Для их съемки подрядчики компании за 12 лет объехали расстояние, равное 400 полным кругам вокруг Земли.
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