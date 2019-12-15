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Google впервые рассказал, сколько километров панорамных видов в Street View

16.12.2019 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google впервые раскрыл в своем блоге, что Street View содержит 16 миллионов километров панорамных видов. Для их съемки подрядчики компании за 12 лет объехали расстояние, равное 400 полным кругам вокруг Земли. Об этом пишет TJournal.


Как глобальное покрытие Street View увеличилось с 2007 года. Источник: блог Google

Компания также впервые поделилась данными по Google Earth: спутниковые снимки охватили 98% обжитых людьми мест на планете. При этом в сервисе запечатлено 93 миллиона квадратных километров Земли. В Google отметили, что «Карты» являются одним из самых популярных сервисов компании — ежемесячно им пользуется миллиард человек.

Проект Street View предложил в 2004 году сооснователь Google Ларри Пейдж, покинувший материнский холдинг компании в декабре 2019 года. Он хотел создать 360-градусную карту мира, которая позволяла бы гулять по улицам и шоссе, а также аллеям, горам и достопримечательностям.

 
 
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Для их съемки подрядчики компании за 12 лет объехали расстояние, равное 400 полным кругам вокруг Земли.
 
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