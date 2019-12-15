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Беларусь поднялась в рейтинге самых влиятельных стран мира

16.12.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего в список вошло 80 стран, в тройке лидеров – США, Россия и Китай, Беларусь оказалась на 35 месте.

Составлен рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, его опубликовало издание U.S.News.

Список составляли аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.


Фото: Reuters, Минск, февраль, 2015


Оценивались такие показатели, как ВВП, численность населения и показатель ВВП на душу населения, влияние на глобальную экономику, роль на политической арене и военный потенциал, пишет sputnik.by

На первом месте оказались США. Экономика страны была названа эксперта самой сильной, а военный бюджет – самым большим в мире.

Второе место заняла Россия, третьим стал Китай.


В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Беларусь заняла 35 место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом, и опередив соседние Украину (38 место), Польшу (44), Литву (76) и Латвию (79). В самом конце списка оказалась Эстония – ее влияние в мире оценено как самое маленькое.
 
Теги: Минск
 
 
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Всего в список вошло 80 стран, в тройке лидеров – США, Россия и Китай, Беларусь оказалась на 35 месте.
 
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