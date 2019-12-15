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Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии "продавщицей"

16.12.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал избрание на должность премьера-министра Финляндии 34-летней Санну Марин, ставшей самой молодой главой правительства в мире.

 Об этом он заявил в эфире радиостанции TRE Raadio, передает газета Postimees.
 
"Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился", — сказал он.

 

По словам Хельме, в случае с Финляндией "продавщица поднялась до премьер-министра", а в правительство вошли "уличные активисты и необразованные люди".
 
Эстонский министр считает, что левые политические силы приведут в упадок соседнее государство и сделают из Финляндии "какую-то европейскую провинцию", пишет ru.oxu.az
 
 
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме раскритиковал избрание на должность премьера-министра Финляндии 34-летней Санну Марин, ставшей самой молодой главой...
 
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