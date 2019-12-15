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СМИ: США впервые за 30 лет выслали заподозренных в шпионаже китайских дипломатов

16.12.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вашингтон тайно выслал двух сотрудников посольства КНР после того, как те посетили секретную военную базу в Вирджинии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует enovosty.com/news.



По мнению американских властей, как минимум один из двух дипломатов был сотрудником китайской разведки. Это, как отмечает NYT, по всей видимости первая с 1987 года высылка дипломатов КНР из-за подозрений в шпионаже.

Как добавляет газета, в последние месяцы китайские дипломатические чиновники все смелее появляются без предупреждения на правительственных объектах США.


Инцидент с проникновением на базу в Вирджинии произошел еще в сентябре, ни Пекин, ни Вашингтон не предали его огласке, утверждает издание. Дипломаты вместе с женами въехали на базу несмотря на требование военных покинуть территорию и не останавливались до тех пор, пока путь им не преградили пожарные машины, пишет enovosty.com

Что китайцам понадобилось на воeнной базе, собеседники NYT не знают. Сами дипломаты, по данным газеты, впоследствии утверждали, что просто не поняли требований охраны, поскольку плохо знают английский язык. В Вашингтоне в такую версию не поверили, а в китайском посольстве удивились «настолько наглому» поступку сотрудников, сказал один из источников газеты.


Американская контразведка пыталась обнаружить китайских шпионов среди дипломатических работников «десятилетиями», пишет NYT. Директор азиатского направления в Совете безопасности при Бараке Обаме Эван Медейрос сказал газете, что разведка КНР действовала в США «не очень агрессивно» в течение примерно 40 лет. Но ситуация, по его словам, изменилась 10 лет назад: «Китайская разведка стала более изощренной как в человеческом, так и техническом плане».
 
 
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Вашингтон тайно выслал двух сотрудников посольства КНР после того, как те посетили секретную военную базу в Вирджинии.
 
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