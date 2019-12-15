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Очки легендарного Джона Леннона продали за огромную сумму
Источник материала: Партизан
Аксессуар легендарного «битла» обошелся покупателю в 183 тысячи долларов
На аукционе Sotheby’s продали очки легендарного британского музыканта, участника группы The Beatles, о которой снимут документальный фильм, Джона Леннона. Аксессуар знаменитости оценили в более чем 183 тысяч долларов,
Круглые очки, которые делали образ Леннона таким узнаваемым, ушли с молотка за 137,5 тысяч фунтов (около 183 тысяч долларов). Об этом сообщает Sotheby’s. Имя покупателя не называют.
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Аксессуар легендарного «битла» обошелся покупателю в 183 тысячи долларов
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