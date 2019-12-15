Очки легендарного Джона Леннона продали за огромную сумму









Джона Леннона. Аксессуар знаменитости оценили в более чем 183 тысяч долларов, информирует enovosty.com/news. На аукционе Sotheby’s продали очки легендарного британского музыканта, участника группы The Beatles, о которой снимут документальный фильм,Аксессуар знаменитости оценили в более чем 183 тысяч долларов,enovosty.com/news.





Круглые очки, которые делали образ Леннона таким узнаваемым, ушли с молотка за 137,5 тысяч фунтов (около 183 тысяч долларов). Об этом сообщает Sotheby’s. Имя покупателя не называют.



