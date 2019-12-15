Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм

umoloda.kyiv.ua Она работает детским врачом-кардиологом в детской больнице «Охматдет», пишет





По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, на котором был убит журналист Павла Шеремет.













Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.



