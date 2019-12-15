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Дело Шеремета: про подозреваемую Юлию Кузьменко сняли фильм

16.12.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соцсетях распространяют фильм о детском хирурге и волонтере Юлии Кузьменко, который был показан в программе «Ранок з Україною».

Она работает детским врачом-кардиологом в детской больнице «Охматдет», пишет umoloda.kyiv.ua

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, на котором был убит журналист Павла Шеремет.



Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде ареста до 8 февраля 2020 года.
 
 
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В соцсетях распространяют фильм о детском хирурге и волонтере Юлии Кузьменко, который был показан в программе «Ранок з Україною».
 
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