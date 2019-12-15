В Гродно для проведения ДНК-теста почему-то стали чаще обращаться свекрови





Фельдшер-лаборант отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз Снежана Возная.

Добиться алиментов

Чаще всего приходят мужчины, чтобы узнать, своего ли ребенка они воспитывают. Еженедельно поступает как минимум три-четыре обращения. Случаи разные. Недавно была семья – мать, отец и трое детей. Родители разводились, возник вопрос о выплате алиментов. Мужчина стал утверждать, что дети не его, и отказался платить деньги. Суд обязал его пройти ДНК-тест. Результаты показали: для двоих старших он является биологическим отцом, а для младшего – нет.

Бывают нестандартные ситуации. Начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Гродненской области Сергей Драгун рассказал об одной. Мужчина просил провести экспертизу в отношении двойняшек. Девочку он считал своим ребенком, а мальчика – чужим. Эксперты объясняли, что рождение двойни от разных отцов хоть и возможно, но маловероятно. Тем более мальчик был как две капли похож на мужчину. Однако никакие доводы не повлияли на обратившегося. Как и следовало ожидать, экспертиза подтвердила отцовство в отношении обоих детей.









Женщины заказывают экспертизу чаще всего, когда нужно добиться алиментов от сомневающегося отца. Один из последних случаев. У состоятельного мужчины была семья, дети. На стороне встречался с женщиной. Та родила ребенка. Чтобы не возникло проблем в семье, мужчина прекратил отношения с любовницей, утверждая, что это не его ребенок. Женщина обратилась к экспертам. Результаты экспертизы подтвердили родство. Но и после этого мужчина отказывался верить, решил сам заказать ДНК-тест. Результат – положительный. Для пущей убедительности перепроверил еще раз. Тот же вердикт. Сохранить всё втайне от семьи не получилось.

Втайне от жены

Не всегда речь идет о распавшихся семьях. Нередко брак зарегистрирован, между супругами довольно хорошие отношения, но где-то в душе мужчина сомневается, его ли это ребенок. Чтобы никого не обидеть и не предавать огласке, он проводит втайне от жены анонимное исследование. И на такой шаг в последнее время решается всё больше мужчин. В таком случае необходимо самостоятельно отобрать образцы своей слюны и ребенка и принести экспертам.

– Необходимы четыре ватные палочки, концы которых с одной стороны следует обрезать. Делается это для того, чтобы было понятно, с какой стороны палочки взят образец. Ватной палочкой надо провести по внутренней стороне щеки. Палочку обязательно следует высушить, затем положить в бумажный конверт, – поясняет собеседник. – Был случай, когда отец, не высушив, положил палочку в пластиковый контейнер, он там пролежал несколько дней и стал не пригодным для исследований.

Заключение в случае анонимного проведения не имеет никакой юридической силы, поскольку люди сами приносят образцы, и нельзя с уверенностью сказать, у кого они были взяты. Поэтому результаты такого исследования имеют значение исключительно для заявителя, дальше уже ему решать, оповещать родных или нет. Другое дело, когда речь идет об экспертизе, сделанной по определению суда. Здесь по-другому осуществляется и сама процедура отбора образцов. Приходят мама, папа и ребенок с документами, подтверждающими личность. Эксперт у всех берет обраФельдшер-лаборант отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз Снежана Возная.





Недоверчивые бабушки

В последнее время стали чаще обращаться свекрови, желая узнать, от их ли сына невестка родила ребенка. Просят сделать экспертизу анонимно, приносят для исследования образцы слюны сына и внука. Многие, кстати, идут на хитрость. Когда не могут взять образцы в открытую, дают ребенку жвачку, потом незаметно забирают ее. И были случаи, что экспертиза отрицала отцовство.

– Ситуации обычно стандартные. Приходят бабушки, рассказывают о своей тяжелой жизни. У сына в семье не клеится. В какой-то момент у бабушки закрадываются подозрения, что невестка нагуляла ребенка. Переживает свекровь за наследство, квартира достанется не родному внуку, – рассказывает Сергей Константинович. – Как-то спрашиваю у одной из женщин: а если окажется, что 12-летний мальчик, которого все эти годы воспитывал сын, не ваш внук? Что будете делать? Молчит. Мы готовы помочь установить истину любому обратившемуся. Но люди должны понимать, зачем им это нужно. Не стоит ради простого любопытства причинять боль своим родным.

Некоторые бабушки пытаются установить истину, сопоставив группы крови. В интернете хватает всяких методик по этому поводу. Начинают составлять схему по инструкции. По их расчетам выходит, что у сына не мог родиться ребенок с такой группой крови.

– Накрутят себя и идут к нам. Объясняем, что ребенок не всегда получает группу крови отца или матери. Набор генов, передаваемых малышу от родителей, может образовывать разные варианты. Несовпадение группы крови встречается часто. Не стоит делать поспешных выводов в подобной ситуации, – продолжает собеседник. – Но некоторые не верят, пока не получат результаты ДНК-теста.

Иногда обращаются молодые пары. Видно, что сами они уверены, что ребенок их, но пришли для успокоения бабушек.





Экспертизы по установлению отцовства в Гродно начали проводить лет пять назад. Поначалу стоимость на троих – отец, мать, ребенок – составляла около 500 рублей, сейчас – около 260 рублей. Процедура стала доступнее, может, поэтому и более востребована. К слову, в 25 процентах случаев от общего числа обратившихся за экспертизой отцовство не подтверждается.

Редко, но к экспертам обращаются и для установления материнства. Речь идет в основном о домашних родах. Как правило, мама в ближайшие день-два после родов обращается в медицинское учреждение за справкой о рождении ребенка. Некоторые тянут с этой простой процедурой до последнего. Естественно, когда мама обращается за получением пособия, возникает сомнение, ее ли это ребенок. Приходится делать экспертизу ДНК. Недавно просила установить материнство иностранка преклонного возраста. Она собиралась переезжать к дочери в Беларусь на постоянное место жительства. Документы, подтверждающие родство, утерялись. А без них оформление гражданства будет сложным и долгим. Пришлось в судебном порядке доказывать родство. Генетическая экспертиза в таких случаях оказывает большую помощь.

К слову, результаты экспертизы по телефону не сообщают.

– Может, кто-то посторонний проявляет любопытство. Поэтому результаты отдаем только на руки и только тому, кто указан в договоре, – отмечает собеседник.