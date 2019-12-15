Белорусы заняли третье место на МЧМ по хоккею

Источник материала: Аргументы и факты

К третьей минуте первого периода счет уже был 2:0 в пользу белорусов. Забросили Вадим Щечин и Александр Шкрабов. Вскоре ещё по шайбе записали в свой актив Владимир Алистров и Алексей Протас.

Во втором периоде Никита Пышкайло довёл счёт до крупного.

В последней двадцатиминутке датчане сумели было отыграть две шайбы (забросили Оливер Труе и Джонатан Бринкман), но Алексей Протас и Владислав Браковский установили окончательный счет матча.

Чтобы занять первое место турнира и выйти в элиту, белорусской сборной нужно было не только побеждать самой, но и ждать осечки австрийцев и латвийцев, однако этого не случилось.

Итоговое положение команд после завершения минского чемпионата мира в первом дивизионе:

Австрия — 12 очков,

Латвия — 11 (5),

Беларусь — 11 (5),

Норвегия — 7 (5),

Дания — 3 (5),

Словения — 1 (5).

Таким образом, повышение в классе заработали хоккеисты Австрии.