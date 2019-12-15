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Белорусы заняли третье место на МЧМ по хоккею

16.12.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы заняли третье место на МЧМ по хоккею
Федерация хоккея Республики Беларусь

К третьей минуте первого периода счет уже был 2:0 в пользу белорусов. Забросили Вадим Щечин и Александр Шкрабов. Вскоре ещё по шайбе записали в свой актив Владимир Алистров и Алексей Протас.

Во втором периоде Никита Пышкайло довёл счёт до крупного.

В последней двадцатиминутке датчане сумели было отыграть две шайбы (забросили Оливер Труе и Джонатан Бринкман), но Алексей Протас и Владислав Браковский установили окончательный счет матча.

Чтобы занять первое место турнира и выйти в элиту, белорусской сборной нужно было не только побеждать самой, но и ждать осечки австрийцев и латвийцев, однако этого не случилось.

Итоговое положение команд после завершения минского чемпионата мира в первом дивизионе:

  • Австрия — 12 очков,
  • Латвия — 11 (5),
  • Беларусь — 11 (5),
  • Норвегия — 7 (5),
  • Дания — 3 (5),
  • Словения — 1 (5).

Таким образом, повышение в классе заработали хоккеисты Австрии.

— Навскидку мы лучшие по заброшенным шайбам, лучшие в большинстве и меньшинстве, ни разу ни проиграли в основное время, были сильнее победителей турнира. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать «скилл» наших креативных игроков, но все повернулось в обратную сторону. Это как наказание за что-то, — прокомментировал исход турнира главный тренер молодёжной сборной Дмитрий Дудик, его слова приводит Федерация хоккея Беларуси. 

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В итоговом матче молодёжная сборная с крупным счётом обыграла датчан — 7:2.
 
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