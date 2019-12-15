Белорусы заняли третье место на МЧМ по хоккею

К третьей минуте первого периода счет уже был 2:0 в пользу белорусов. Забросили Вадим Щечин и Александр Шкрабов. Вскоре ещё по шайбе записали в свой актив Владимир Алистров и Алексей Протас.
Во втором периоде Никита Пышкайло довёл счёт до крупного.
В последней двадцатиминутке датчане сумели было отыграть две шайбы (забросили Оливер Труе и Джонатан Бринкман), но Алексей Протас и Владислав Браковский установили окончательный счет матча.
Чтобы занять первое место турнира и выйти в элиту, белорусской сборной нужно было не только побеждать самой, но и ждать осечки австрийцев и латвийцев, однако этого не случилось.
Итоговое положение команд после завершения минского чемпионата мира в первом дивизионе:
- Австрия — 12 очков,
- Латвия — 11 (5),
- Беларусь — 11 (5),
- Норвегия — 7 (5),
- Дания — 3 (5),
- Словения — 1 (5).
Таким образом, повышение в классе заработали хоккеисты Австрии.
— Навскидку мы лучшие по заброшенным шайбам, лучшие в большинстве и меньшинстве, ни разу ни проиграли в основное время, были сильнее победителей турнира. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать «скилл» наших креативных игроков, но все повернулось в обратную сторону. Это как наказание за что-то, — прокомментировал исход турнира главный тренер молодёжной сборной Дмитрий Дудик, его слова приводит Федерация хоккея Беларуси.