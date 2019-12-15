С 1 января изменится базовая величина и базовая ставка

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Беларуси с 1 января 2020 года базовая величина составит Br27. А базовая ставка установлена в размере Br185 .





Напомним, что в 2017 году базовая величина составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. С 1 января 2019 года размер базовой величины равен Br25,5. От этого показателя зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

«В соответствии с постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №862 «Об установлении размера базовой ставки» с 1 января 2020 года базовая ставка установлена в размере Br185. Она применяется для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций», — пояснили в министерстве.

С 1 января 2020 года отменяется тарифная ставка первого разряда — взамен как раз будет использоваться базовая ставка.

Новый размер базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников, подчеркнули в Минтруда.

По информации БЕЛТА .

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