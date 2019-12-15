Rambler решил взыскать с американского Twitch рекордные $ 2,9 млрд

Источник материала: Tut.by

Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка требует взыскать рекордные 180 млрд рублей (более шести миллиардов белорусских рублей — прим.TUT.BY) — то есть около $ 2,9 млрд — с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch. Основание — на платформе транслировались матчи Английской премьер-лиги по футболу, права на показ которых в России принадлежат Rambler.



Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

«В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — сообщил «Коммерсанту» руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

По сведениям «Коммерсанта», российская компания насчитала 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги.

Представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева в беседе с изданием уточнила, что исковые требования Rambler включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку сервиса в России.

По ее словам, сначала Rambler требовал только блокировки платформы, затем заявил требование о компенсации в размере 2,1 млн евро (около 147 млн рублей), а требование 180 млрд рублей было предъявлено на заседании 29 ноября.

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров трансляций Английской премьер-лиги на Twitch — 36 тыс. — на максимальный размер компенсации в 5 млн руб.

В Twitch считают, что требования российской компании несправедливы, поскольку сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав».

При этом американский сервис принял все необходимые меры для устранения нарушений, «несмотря на то что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат», утверждает Табастаева.

Сумма требований может быть крупнейшей в российской судебной практике в этой области, сказал «Коммерсанту» эксперт в сфере интеллектуальных прав Анатолий Семенов. Сумму «колоссальная», оценила партнер O2 Consulting Наталья Кузнецова. По ее словам, даже если суд встанет на сторону Rambler, решение будет нелегко исполнить, учитывая, что ответчик — американская компания.

Twitch — крупнейшая видеостриминговая платформа в мире и России. Она принадлежит Amazon. Месячная аудитория ресурса среди россиян старше 12 лет в октябре 2019 года составила 4,8 млн человек, по данным Mediascope.

Российский рынок для Twitch — третий или четвертый по аудитории, блокировка сервиса будет ударом по игровой индустриии, «если суд встанет на сторону Rambler, очевидно, что следующим под удар попадет YouTube», — опасается основатель сайта «Канобу» Гаджи Махтиев.

Иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive будет рассмотрен в Мосгорсуде 20 декабря.

Rambler против Nginx

На прошлой неделе стало известно, что у Rambler имеются претензии еще к одной американской компании — веб-серверу Nginx, разработанному бывшим сотрудником холдинга Игорем Сысоевым.

12 декабря Rambler заявил, что владеет исключительными правами на Nginx, после чего в офисе компании и домах разработчиков прошли обыски.

Российские программисты Сысоев и Максим Коновалов основали Nginx в 2011 году. В марте 2019 года компания была продана американской F5 Networks за 670 млн долларов.

По мнению Rambler, Nginx — это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия холдинга нарушает его исключительные права.

Сысоев считает, что у Rambler не может быть никаких прав на Nginx, поскольку его разработкой он занимался в свободное от работы в холдинге время.

Коновалов в разговоре с газетой «Ведомости» заявил, что претензии Rambler Group к компании считает «тупым, прямолинейным рэкетом».

F5 Networks впервые прокомментировала обыски в московском офисе в воскресенье. Американская компания назвала претензии к основателям Nginx бессмысленными.