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Названо место Беларуси в рейтинге самых могущественных стран мира

16.12.2019 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Названо место Беларуси в рейтинге самых могущественных стран мира

фото: tumentoday.ru

Журнал U.S.News опубликовал список самых влиятельных стран мира. Первую строку в нем снова занимает США. Аутсайдером рейтинга стала Эстония.

Рейтинг был составлен в партнерстве с BAV Group, подразделением глобальных маркетинговых коммуникаций компании VMLY & R, и Wharton School Университета Пенсильвании.

Как отмечает журнал, наиболее могущественные страны мира доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей.

При составлении рейтинга учитывались баллы по пяти показателям: лидерство, экономическое влияние, политическое влияние, сильные международные альянсы и сильная армия. 

Лидирует в рейтинге США. Второе место заняла Россия, замкнул тройку лидеров Китай. Далее идут Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Меньше всего влияния на мировую политику и экономику оказывают Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия, Литва.

Беларусь в рейтинге заняла 35-е место.

 
 
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Журнал U.S.News опубликовал список самых влиятельных стран мира. Первую строку в нем снова занимает США. Аутсайдером рейтинга стала Эстония.
 
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