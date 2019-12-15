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Названо место Беларуси в рейтинге самых могущественных стран мира
16.12.2019 10:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tumentoday.ru
Журнал U.S.News опубликовал список самых влиятельных стран мира. Первую строку в нем снова занимает США. Аутсайдером рейтинга стала Эстония.
Рейтинг был составлен в партнерстве с BAV Group, подразделением глобальных маркетинговых коммуникаций компании VMLY & R, и Wharton School Университета Пенсильвании.
Как отмечает
При составлении рейтинга учитывались баллы по пяти показателям: лидерство, экономическое влияние, политическое влияние, сильные международные альянсы и сильная армия.
Лидирует в рейтинге США. Второе место заняла Россия, замкнул тройку лидеров Китай. Далее идут Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Меньше всего влияния на мировую политику и экономику оказывают Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия, Литва.
Беларусь в рейтинге заняла 35-е место.
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Журнал U.S.News опубликовал список самых влиятельных стран мира. Первую строку в нем снова занимает США. Аутсайдером рейтинга стала Эстония.
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