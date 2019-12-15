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Участники молодёжного ЧМ по хоккею о Минске: «Чувствую себя здесь, как дома»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск прощается с молодёжным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная интрига соревнований разрешилась накануне. Единственная путёвка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. В решающем матче австрийцы довольно легко разобрались со словенцами.
А вот матч белорусов и датчан уже ничего не решал. Участники турнира, болельщики увозят из Беларуси яркие впечатления и сувениры. И в один голос отмечают: организация соревнований в Минске, как всегда, порадовала высочайшим уровнем.
Тимо Никль, защитник молодежной сборной Австрии по хоккею:
Понтус Финстад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:
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Новости Беларуси. Минск прощается с молодёжным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная интрига соревнований...
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