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Сначала – налог, потом -поздравления.

16.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ К НОВОМУ ГОДУ

Приближается Новый год и Рождество! Для всех зимние праздники – это время чудес! Время сказочных героев! И как же без Деда Мороза и Снегурочки? Во время новогодних праздников они пользуются особым спросом. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи – частые гости на вечеринках и корпоративах.

Если начинающие герои-волшебники желают заработать на новогоднем настроении, нужно заплатить единый налог и только потом отправляться по визитам утренников, вечеринок и корпоративам!

Также в настоящее время такие виды деятельности, как:

* музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

* деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально;

* предоставление услуг тамадой;

* деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

физические лица вправе осуществлять без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии самостоятельного осуществления деятельности, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.

При принятии решения об оказании вышеупомянутых услуг следует:

– до начала оказания услуг обратиться в налоговый орган по месту жительства с уведомлением, указав в нем вид деятельности, период занятия и место ее осуществления, а также основания для предоставления налоговой льготы по единому налогу при наличии документов, дающих право на льготу;

– стать на учет в налоговом органе;

– уплатить единый налог (до начала предоставления услуг) за тот период (месяц), в котором будет осуществляться деятельность.

На территории Брестской области ставка единого налога для физических лиц в месяц по таким видам деятельности, как музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения, составляет:

для г. Бреста – 84,45 рублей,

для г. Барановичи и г. Пинска – 57,43 рублей,

для других населенных пунктов (в том числе для г. Кобрина и Кобринского района) – 45,04 рублей.

За нарушение действующего законодательства Республики Беларусь, выразившееся в неуплате или неполной уплате единого налога при оказании данных видов услуг, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяются меры административного воздействия в виде штрафа в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Подробную информацию по вопросу уплаты единого налога физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, можно получить в инспекции МНС по месту жительства (регистрации) либо по телефонам: 189 (стационарная сеть), 229-79-79.

 

Начальник управления налогообложения физических лиц  Т.С.Котикова.

 

 
Теги: Брест
 
 
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