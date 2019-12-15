Школа для молодых руководителей

Источник материала: Навiны Камянеччыны

На базе нашего района 12 декабря прошел выездной семинар для руководителей сельхозорганизаций области со стажем работы в должности до 2 лет и впервые назначенных на руководящую должность. Знакомились они с опытом работы в ОАО «АгроНива», «Савушкина пуща» и «Видомлянское». Тема семинара – основные направления и перспективы развития агропромышленного комплекса Брестчины.

Его участники смогли по дос­тоинству оценить пути повышения эффективности функционирования отраслей АПК на примере Каменецкого района. Именно здесь была открыта практическая часть семинара с участием его организаторов – председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергеем Бартошем и его первым заместителем Сергеем Буткевичем.

Принимали участников семинара председатель райис­полкома Валентин Зайчук и директора «АгроНивы» Виктор Бобр и «Видомлянского» Михаил Страпко (к слову – на руководящих должностях почти 20 лет!)

Актуальные вопросы организационно-управленческой деятельности и развития сельхозотрасли раскрыл в своем выступлении председатель райисполкома Валентин Зайчук.

Ознакомились участники семинара с развитием животноводства в нашем районе, в том числе с организацией работы современного молочнотоварного комплекса «Каленковичи» ОАО «Савушкина пуща».

Опытом в развитии животноводства поделился Виктор Бобр. Он рассказал и продемонстрировал участникам семинара возможности молочнотоварного комплекса «Долбизно» и реконструкцию фермы «Волковичи», выполненную в соответствии с современными требованиями. Обращалось внимание на внедрение интенсивных технологий в производство, заготовку кормов и организацию скармливания.

Опытом работы в отрасли растениеводства делился Михаил Страпко. «Видомлянское» давно специализируется на выращивании гибридных сортов кукурузы и семеноводстве зерновых культур. Хозяйство успешно выращивает гречиху и просо.

Выступающие, как один, акцентировали внимание участников семинара на том, что повышение экономической эффективности сельскохозяйст­венной отрасли зависит от наличия грамотных квалифицированных кадров, развития животноводства, приобретения современной высокопроизводительной техники и модернизация МТФ.

Не менее важно осознание руководителем необходимости работы с кадрами, создания условий для труда. Пример работы в ОАО «Видомлянское», организация ее на современных фермах «АгроНи­вы» могут служить ориентиром. Сельхозорганизации от­ветст­венны за создание комфортных условий для жизни – обес­печивают жильем, поддерживают и взаимодействуют с учреждениями социальной сферы: школами, амбулаториями, дошкольными учреждениями образования, Домами культуры.

































































Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.