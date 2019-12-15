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Школа для молодых руководителей

16.12.2019 10:30 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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На базе нашего района 12 декабря прошел выездной семинар для руководителей сельхозорганизаций области со стажем работы в должности до 2 лет и впервые назначенных на руководящую должность. Знакомились они с опытом работы в ОАО «АгроНива», «Савушкина пуща» и «Видомлянское». Тема семинара – основные направления и перспективы развития агропромышленного комплекса Брестчины.
Его участники смогли по дос­тоинству оценить пути повышения эффективности функционирования отраслей АПК на примере Каменецкого района. Именно здесь была открыта практическая часть семинара с участием его организаторов – председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергеем Бартошем и его первым заместителем Сергеем Буткевичем.
Принимали участников семинара председатель райис­полкома Валентин Зайчук и директора «АгроНивы» Виктор Бобр и «Видомлянского» Михаил Страпко (к слову – на руководящих должностях почти 20 лет!)
Актуальные вопросы организационно-управленческой деятельности и развития сельхозотрасли раскрыл в своем выступлении председатель райисполкома Валентин Зайчук.
Ознакомились участники семинара с развитием животноводства в нашем районе, в том числе с организацией работы современного молочнотоварного комплекса «Каленковичи» ОАО «Савушкина пуща».
Опытом в развитии животноводства поделился Виктор Бобр. Он рассказал и продемонстрировал участникам семинара возможности молочнотоварного комплекса «Долбизно» и реконструкцию фермы «Волковичи», выполненную в соответствии с современными требованиями. Обращалось внимание на внедрение интенсивных технологий в производство, заготовку кормов и организацию скармливания.
Опытом работы в отрасли растениеводства делился Михаил Страпко. «Видомлянское» давно специализируется на выращивании гибридных сортов кукурузы и семеноводстве зерновых культур. Хозяйство успешно выращивает гречиху и просо.
Выступающие, как один, акцентировали внимание участников семинара на том, что повышение экономической эффективности сельскохозяйст­венной отрасли зависит от наличия грамотных квалифицированных кадров, развития животноводства, приобретения современной высокопроизводительной техники и модернизация МТФ.
Не менее важно осознание руководителем необходимости работы с кадрами, создания условий для труда. Пример работы в ОАО «Видомлянское», организация ее на современных фермах «АгроНи­вы» могут служить ориентиром. Сельхозорганизации от­ветст­венны за создание комфортных условий для жизни – обес­печивают жильем, поддерживают и взаимодействуют с учреждениями социальной сферы: школами, амбулаториями, дошкольными учреждениями образования, Домами культуры.

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Школа для молодых руководителей

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

 
 
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На базе нашего района 12 декабря прошел выездной семинар для руководителей сельхозорганизаций области со стажем Сообщение Школа для молодых руководителей...
 
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