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В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль
16.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Её автор — юная художница Кириллия Лаваль, восьмиклассница 22-й школы.
С семи лет она увлекается рисованием, хотя, со слов близких, её творческие способности были видны намного раньше. Кириллия занималась в художественной школе и с первого класса посещает объединение по интересам «Студия краски» Многопрофильного центра детей и молодежи.
Также Кириллия увлекается мифами и легендами, любит детективы.
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Её автор — юная художница Кириллия Лаваль, восьмиклассница 22-й школы. С семи лет она увлекается рисованием, хотя, со слов близких, её творческие способности были...
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