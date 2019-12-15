В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль

Источник материала: Виртуальный Брест

Её автор — юная художница Кириллия Лаваль, восьмиклассница 22-й школы.





С семи лет она увлекается рисованием, хотя, со слов близких, её творческие способности были видны намного раньше. Кириллия занималась в художественной школе и с первого класса посещает объединение по интересам «Студия краски» Многопрофильного центра детей и молодежи.







В работах молодого автора преобладает фантастическая тематика. Её вдохновляет чтение, а один из любимых писателей — Стивен Кинг.





Также Кириллия увлекается мифами и легендами, любит детективы.









