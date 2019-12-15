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В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль

16.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Её автор — юная художница Кириллия Лаваль, восьмиклассница 22-й школы.

В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль

С семи лет она увлекается рисованием, хотя, со слов близких, её творческие способности были видны намного раньше. Кириллия занималась в художественной школе и с первого класса посещает объединение по интересам «Студия краски» Многопрофильного центра детей и молодежи.

В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль


В работах молодого автора преобладает фантастическая тематика. Её вдохновляет чтение, а один из любимых писателей — Стивен Кинг.

В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль

Также Кириллия увлекается мифами и легендами, любит детективы.

В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль

В Бресте открыли выставку восьмиклассницы Кириллии Лаваль

 
 
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  Её автор — юная художница Кириллия Лаваль, восьмиклассница 22-й школы. С семи лет она увлекается рисованием, хотя, со слов близких, её творческие способности были...
 
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