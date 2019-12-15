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В Чехии отреагировали на то, что в России вместо чешского гимна включили гимн Казахстана
Источник материала: Tut.by
Вчера, 15 декабря, перед матчем Кубка Первого канала Чехия — Швеция вместо чешского гимна прозвучал гимн Республики Казахстан. После этого на «ЦСКА-Арене» несколько минут искали запись гимна Чешской Республики.
Тем временем чешские болельщики исполнили национальный гимн своей страны, а капелла. В итоге россияне по буллитам одолели чехов, а федерация хоккея России
В пресс-службе хоккейной федерации Чехии с пониманием отнеслись к этому эпизоду,
— Это ошибка, которую нельзя исключать. Такое бывает, — заявил пресс-секретарь федерации Зденек Зикмунд. Он особо отметил чешских болельщиков, которые в сложившейся ситуации спели гимн хором.
В свою очередь главный тренер чешской сборной Милош Ржига назвал произошедшее «позором». Недовольство наставника вызвал и тот факт, что сборная России решила провести последний матч турнира не в Москве, а на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.
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