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Легенда об олене Святого Губерта легла в основу туристического бренда Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гродно стал первым городом Беларуси, у которого появился свой туристический бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его на конкурсной основе выбирали почти 9 месяцев.
Стилизованный олень движется вперёд, но при этом оборачивается назад, с оглядкой на историю. А фирменный слоган на белорусском языке звучит, как: «Легенды нараджаюцца тут». Логотип можно использовать в сочетании с оригинальным паттерном в виде знаменитой майолики Коложской церкви.
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Новости Беларуси. Гродно стал первым городом Беларуси, у которого появился свой туристический бренд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его на...
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