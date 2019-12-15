Куда их унесло? Судьбы актёров легендарного фильма «Унесенные ветром»

Источник материала: Аргументы и факты

Ровно 80 лет назад, 15 декабря 1939 г., в Атланте зрители, знаменитые и не очень, заняли свои места в зале на премьере фильма, снятого по любимейшему американцами (и не только ими) роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Почему премьера прошла в Атланте, а не на Бродвее? Потому что именно в Атланте разворачивалось действие романа. С тех пор эта картина стала символом США, а актеры, сыгравшие в ней, — легендами. До России фильм дошёл лишь в 1990 году. Все то время, что «Унесенные...» шли в прокате, к кинотеатрам выстраивались длиннющие очереди. От кинотеатра «Октябрь» она шла через весь Новый Арбат — даже в рабочее время.

8 «Оскаров», огромные кассовые сборы, невероятная зрительская любовь. И — трагедии и изломы судеб актёров, сыгравших в этом фильме.

Скарлетт О’Хара — Вивьен Ли

26-летней англичанке Вивиан Мэри Хартли несказанно повезло. Именно ее среди тысяч претенденток выбрали на роль Скарлетт О’Хары в «Унесенных ветром». Уже во время работы над картиной она взяла псевдоним Вивьен Ли. Сразу же после выхода фильма на экраны Вивьен Ли стала мегапопулярна и получила главную награду американской киноиндустрии: «Оскар». Не только режиссеры засыпали ее предложениями о съемках, но и многие известные богатые мужчины мечтали покорить сердце английской красавицы. В 1940 году Вивьен Ли вышла замуж за одного из самых именитых актеров, режиссеров и продюсеров того времени Лоуренса Оливье. Оба выходцы с Туманного Альбиона, оба творческие люди. Неудивительно, что Вивьен с Лоуренсом решили в начале 1940-х поставить вместе пьесу на Бродвее. Как раз тогда, когда разгорелась Вторая мировая. Нью-йоркские газеты обрушились на актеров с гневом: их обвинили в отсутствии патриотизма, вопрошали, почему и Ли, и Оливье не вернулись на родину, не поддержали свой народ. После такой «рекламы» на новую постановку зрители не пошли.

После этой творческой неудачи Вивьен Ли искала утешения в семье. Она дважды пыталась выносить ребенка, но обе беременности закончились выкидышами. После второго актриса впала в затяжную депрессию, да ещё и заболела туберкулезом. Её супруг оказался ей плохой опорой в столь тяжёлую минуту. Вместо того чтобы поддержать жену, он закрутил роман с молоденькой актрисой, а в день 45-летия Вивьен Ли преподнес ей в подарок новый автомобиль и сообщил, что... подает на развод.

Вивьен Ли продолжала играть в театре и кино, но депрессия с тех пор не покидала ее. А вместе с ней не отступала и страшная болезнь. В 1967 году Вивьен Ли не стало. Ее кремировали, а прах развеяли над её любимым озером.

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Ретт Батлер — Кларк Гейбл

После выхода на экраны «Унесенных ветром» за Гейблом, казалось бы, должны были охотиться все мировые продюсеры. Однако самым звездным в карьере актера оказалось время до «Унесенных ветром». Тогда он активно снимался в ролях преступников, негодяев и соблазнителей. Ему так надоело, что режиссеры используют его внешность только в одном направлении, что он устроил скандал на студии. Вместо того чтобы предложить Гейблу иной репертуар, студия передала актера другой компании, чем еще больше взбесила Кларка. Правда, в этот раз ему повезло. Актеру предложили роль в картине «Это случилось однажды ночью». За эту работу Гейбл и получил свой «Оскар».

А вот «Унесенные ветром» принесли Кларку Гейблу не только солидный гонорар, но и личную трагедию. Он был безмерно влюблен в актрису Кэрол Ломбард. Они поженились во время работы над «Унесенными ветром». А в 1942 году Кэрол отправилась в Лас-Вегас на шоу, сборы с которого должны были пойти на нужды армии. Домой актриса уже не вернулась. Пилот самолета, на котором она летела, не смог набрать достаточную высоту и врезался в гору. Кларк был раздавлен этой потерей. Он отказался от всех контрактов и ушел добровольцем на фронт искать своей смерти. Актер даже участвовал в авианалетах на Германию. Но выжил. После войны он вернулся к актёрской работе. А в 1960 году скончался от сердечного приступа.

Эшли Уилкс — Лесли Говард

Говард (урожденный Стейнер) был довольно известным актером и до «Унесенных ветром». Он собирал овации на театральной сцене, в кино был дважды номинирован на «Оскар». После «Унесенных ветром» актер продолжил свою карьеру, надеялся и дальше покорять Голливуд. Но в 1943 году, когда он совершал перелет из Лиссабона в Лондон, самолет был расстрелян немецкими истребителями. Лесли Говард погиб вместе со всеми пассажирами.





Лесли Говард. Фото: Public Domain / CBS Radio

Мамми, чернокожая служанка в поместье О'Хара — Хэтти Макдэниел

Как ни странно, эта колоритная уроженка штата Канзас, отец которой успел на своей шкуре узнать, каково быть рабом, частично повторила взлёты и трагедии Вивьен Ли. До «Унесенных ветром» Хэтти успела повидать всякого: и выступала в шоу её отца, исполняя песни, и мыла туалеты, чтобы хоть как-то прокормиться, и достаточно успешно снималась. Заполучить роль ей помогла протекция Гейбла: среди сотен претенденток на образ Мамми была даже личная горничная супруги президента Рузвельта. Но Макдэниел переиграла их всех. Хотя талант не поставил ее в один ряд с белыми коллегами: из списков приглашенных на премьеру устроители вычеркнули всех сыгравших в «Унесенных...» чернокожих актеров.

Хэтти стала первой чернокожей актрисой, получившей «Оскар», и глубоко несчастной в личной жизни женщиной. Как и ее экранная «хозяйка» Вивьен Ли, она не смогла выносить ребенка: беременность вообще оказалась ложной. Её первый муж умер вскоре после венчания, со вторым она не прожила и года. С третьим все сперва шло гладко, но из-за неудачной беременности Хэтти сперва впала в депрессию, а после подала на развод, ссылаясь на то, что муж изводит ее ревностью. Четвертое замужество тоже не увенчалось успехом. А добил актрису рак груди. Она скончалась в 57 лет, написав в завещании, что хотела бы отправиться в последний путь в белом гробу и под белым покрывалом.



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Мелани Гамильтон — Оливия де Хэвилленд

Скромная, податливая, всепрощающая Мелани Гамильтон из романа была полной противоположностью актрисе Оливии де Хэвилленд, исполнившей эту роль. Спустя совсем немного времени после премьеры и оглашения номинантов на премию «Оскар» Оливия подала в суд на кинокомпанию, снявшую «Унесенных ветром». За что? За то, что по контракту еще какое-то время она не имела право сниматься в других фильмах. Оливия, кстати, выиграла суд, после чего стала довольно уважаемой дамой среди своих коллег. После суда скандальная Оливия дважды становилась лауреатом «Оскара», много снималась, играла на телевидении, получила «Золотой глобус» и... дожила до сегодняшних дней. Сегодня актрисе ни много ни мало 103 года.