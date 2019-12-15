Что происходит с белорусскими стартапами после их покупки зарубежными гигантами: пять примеров

Источник материала: Tut.by

Время от времени зарубежные компании покупают белорусские стартапы. Но что происходит с ними потом? 42.TUT.BY рассказывает об этом на примерах пяти компаний.

AIMATTER и Google



Команда AIMATTER в 2017 году

В 2017 году произошла историческая для белорусской ИТ-индустрии сделка — покупка американским гигантом Google белорусского стартапа в области искусственного интеллекта, компании AIMATTER. Тогда инвестор проекта Юрий Мельничек сказал, что присоединение проекта позволит сделать «намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах».

На тот момент у AIMATTER были вполне впечатляющие разработки. Уже осенью 2016-го команда запустила технологию выделения человека из фона с возможностью замены фона (причем сразу на потоковом видео на мобильном устройстве). На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, которые затем внедрили в приложение Fabby. Плюс была создана технология сегментации волос на потоковом видео, которая была продемонстрирована на примере подбора цвета прически в приложении Fabby Look. Также AIMATTER преуспела в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта.



Fabby

Все это пошло на пользу продуктам Google. Так, благодаря им, в 2018-м запустился новый инструмент YouTube Stories: при помощи нейросетей пользователь может менять фон за своей спиной. Причем инструмент обрабатывает именно фон, а не все изображение.

— Основной фокус у команды так и остался в запуске CV/ML технологий на мобильных устройствах. Это была наша сильная сторона, и мы до сих пор лидеры на рынке, — рассказал 42.TUT.BY экс-CEO Fabby Андрей Кулик (сейчас Google Research / Live Perception). По его словам, с 2018-го белорусская команда разработки достигла многого. Самая очевидная вещь — это запуск сразу нескольких различных компаний AR рекламы в YouTube (например, анонс виртуальной примерки помады, непосредственно интегрированной в YouTube).

Кроме того, большинство эффектов в Google Duo сделано либо командой AIMATTER, либо в тесной интеграции с ней (из последнего — эффект со Скуби-Ду). Еще одна их заслуга — новые возможности в ARCore. Некоторые работы команда выпустила в open source либо опубликовала.

Команда приложила руку и к кроссплатформенному фреймворку MediaPipe.

— Для нас это основной продукт, в который мы добавляем все наши наработки по realtime-обработке видео, — отметил Андрей. Например, не так давно была анонсирована возможность обнаружения объекта, лица, отслеживание движений рук, сегментация волос.

Источник: блог Google

Среди других достижений Андрей Кулик назвал Tensorflow Lite GPU . «Библиотека для ускорения „нейронок“ на мобильных GPU, — поясняет он. — Работает во множестве продуктов Google, где требуется быстрая обработка фото или видеопотока с помощью „нейронок“: Pixel Camera, Google Duo, YouTube, Google Photos и так далее. Со времени первого публичного анонса мы продолжаем ускорять и расширяем поддержку новых операций.

А также XNNPACK — оптимизированная библиотека для запуска нейронных сетей на CPU, интегрируется с Tensorflow Lite , MediaPipe и Tensorflow JS . С ее помощью мы запускаем „нейронки“ на тех устройствах, где GPU уступает по мощности CPU, а это большинство телефонов среднего уровня на рынке. С помощью XNNPACK мы продемонстрировали хорошую производительность нейронных сетей в вебе прямо из браузера».

На вопрос, изменилась ли численность команды, Андрей ответил:

— После продажи наша команда успешно интегрировалась в другую, куда мы принесли дух стартапа: быстрые итерации, фокус на решении задачи, глубокую интеграцию всего стека. Так что у нас сейчас вдвое больше людей, которые работают над нашими технологиями. Мы понемногу продолжаем расти, набирая крутых спецов, когда есть возможность. Вся команда, кроме меня и нашего CTO, сейчас в Маунтин-Вью, Калифорния. К сожалению, офис в Минске пришлось закрыть.

А что же Fabby и Fabby Look? Приложения по-прежнему можно найти в iStore и Google Play, но, по сути, они с самого начала были демонстрационной площадкой, а не полноценным продуктом. Можно сказать, что дух Fabby переселился в продукты Google.

MSQRD и Facebook



Создатели MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар в 2016 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2016 году Facebook приобрела белорусскую компанию — разработчика мобильного приложения для наложения масок на лица в реальном времени MSQRD.

Тогда MSQRD был весьма популярен: о нем рассказывал Bloomberg, работу программы не раз показывали в популярнейшем американском шоу «Джимми Киммел в прямом эфире». В использовании приложения замечали российских и американских знаменитостей.

В том же году основатели стартапа Сергей Гончар и Евгений Невгень перебрались в лондонский офис Facebook, где начали работать над интеграцией «масок» в продукты соцсети. И спустя год, в 2017-м, Facebook на основании разработок MSQRD обновил возможности камеры в своем мобильном приложении и добавил в него пропадающие «Истории».

Как тогда сказал продукт-менеджер Facebook Коннор Хейс, «в прошлом мы были очень ориентированы на текст. Но то, что мы видим, — это то, как люди создают контент, как он меняется от текста к фотографиям и видео».

Тогда в СМИ можно было встретить мнение, что Facebook пытается копировать Snapchat, который Марк Цукерберг неоднократно пытался купить (в том числе и его азиатский аналог Snow). В 2019-м юридическая служба компании Snap, создателя приложения Snapchat, передала Федеральной торговой комиссии США досье под названием «Волан-де-Морт», где говорилось, что Facebook пытался помешать распространению Snapchat в своем приложении Instagram.

Другое значимое обновление, к которому приложили руку белорусы, — это появление в 2019-м Spark AR, который позволяет создавать свои AR-эффекты в Instagram. Тогда же появилась галерея пользовательских эффектов с возможностью поиска (пункт «Посмотреть другие эффекты» внизу камеры).



Источник: блог Facebook

Кроме того, приобретение MSQRD косвенно повлияло на появление других продуктов. Так, экс-участник команды Андрей Янчуревич рассказал в интервью dev.by про создание своего стартапа AR Squad, который специализируется на создании эффектов в дополненной реальности: «Мы с командой художников поехали в Лондон проходить собеседования, но, как оказалось, Facebook — это в первую очередь технологическая компания, а потом уже художественная. Поэтому ничего у нас с ИТ-гигантом не срослось. Вся наша команда вернулась в Минск. Сначала мы отдыхали, а потом заскучали и начали искать работу. На одной из встреч с Димой Дориным, одним из членов нашей команды, мы поняли, что еще остались задачи, которые мы когда-то хотели решить в MSQRD. И я сказал ему: «А почему бы нам не собрать ребят обратно? Люди ведь сработавшиеся, хорошо знают друг друга».

Так получилась компания, которая не только создает AR-эффекты для брендов, но и разрабатывает свои мобильные приложения. Из последнего можно вспомнить интерактивный 3D-проект Loóna — приложение для сна.

Что же касается Евгения Невгеня и Сергея Гончара, то сейчас они выступают в роли бизнес-ангелов. В частности, они вложились в «женский» сервис Flo . Кроме того, Сергей Гончар спустя почти три года, проведенных в Facebook, вернулся в Минск и сейчас занимается компанией Bratte с фокусом на создание мобильных приложений. Вместе с уже упомянутыми выше Андреем Янчуревичем и Дмитрием Дориным он работает над продуктом в сегменте Health & Lifestyle.

FriendlyData и ServiceNow



Команда FriendlyData в 2018 году. Фото: itmentor.by

Компания FriendlyData была создана в 2016-м белорусами Михаилом Румянцевым, Алексеем Зеновичем и Александром Зайцевым. Стартап занимался разработкой поискового интерфейса для работы с корпоративными базами данных. Он был призван позволить нетехническим специалистам задавать вопросы о данных компании на «естественном языке» и получать необходимую для принятия решения информацию, не используя SQL и не обладая знаниями о структуре баз данных.

В 2017 году команда прошла отбор в международный акселератор 500 Startups (США) и получила 150 тысяч долларов. В стартап также инвестировали Starta Ventures, TMT Investments, Bulba Ventures и другие.

Именно в 500 Startups команда и запустила первую, а затем и основную версию продукта под названием Fetch, который предоставляет доступ бизнес-пользователям к данным через достаточно простой и понятно сформулированный поисковой запрос.

В 2018-м FriendlyData подписала соглашение о покупке технологии с крупной американской компанией ServiceNow, которая в том же году заняла первое место в рейтинге самых инновационных компаний мира по версии Forbes. После этого ключевая часть команды FriendlyData вошла в штат сотрудников ServiceNow и начала работу над интеграцией своей технологии в платформу американской компании для автоматизации бизнес-процессов Now Platform.

— Приложения компании автоматизируют и оптимизируют бизнес-процессы в крупных корпорациях, упрощая работу сотрудников ИТ-отдела, отдела кадров, департамента по работе с клиентами, службы безопасности. На эти рынки и нацелен продукт, основная платформа ServiceNow, в которую и входит технология FriendlyData, — рассказал нам один из основателей стартапа Михаил Румянцев.

Сам Михаил в начале 2019 года был включен в рейтинг Forbes 30 Under 30 Europe в категории «Технологии». Сейчас он запускает собственную компанию, так называемый company builder, под названием Founders.ai. «В нем я помогаю стартапам, которые меняют в лучшую сторону работу крупных корпораций с помощью данных и AI-технологий», — пояснил Михаил Румянцев.

MAPS.ME и Mail.Ru Group



Источник: friendfactor.org

Российская компания Mail.Ru Group приобрела белорусский сервис MAPS.ME, занимающийся детализированными офлайн-картами, основанными на данных OpenStreetMap, еще в 2014 году. Тогда Юрий Гурский, бывший ментор проекта, сказал: «MAPS.ME — это крутейший Open Street Map проект в мире, это личное мнение. Совместно с Mail.Ru он сделает очень много для улучшения открытых географических данных и 100% станет очень большой и глобальной историей».

После покупки MAPS.ME Юрий Гурский попал в Mail.ru, где некоторое время был вице-президентом по новым продуктам. Он также являлся учредителем и президентом компании Flo Health Inc., которой сейчас руководит его брат Дмитрий; основал инвесткомпанию Haxus; в 2018-м вошел в состав управляющей компании зарегистрированного в США фонда Gagarin Capital. Как ментор и инвестор Юрий участвовал в стартапах AIMATTER, MSQRD, OneSoil, WANNABY.

Спустя пять лет MAPS.ME — одна из наиболее популярных карт для путешественников. Как утверждает нынешний руководитель проекта Евгений Лисовский, сейчас у карты более 100 миллионов установок по всему миру. Причем количество скачиваний резко возросло после того, как в декабаре 2014-го было решено отказаться от платной версии.

Любопытно, что в 2019-м Apple косвенно признала MAPS.ME конкурентом своего картографического сервиса: в попытке доказать, что она не монополист, компания опубликовала на своем сайте список приложений от других разработчиков. И приложение MAPS.ME попало в раздел карт наряду с Google Maps и Citymapper.

MapData и Mapbox

В 2017-м американский стартап по разработке онлайн-карт Mapbox приобрел MapData — стартап из Минска, который также занимался картами с применением нейросетей. На его базе и начал работать белорусский центр разработки Mapbox.

Тогда планировалось, что команда MapData поможет в разработке нового продукта — навигационных карт с дополненной реальностью для смартфонов и других мобильных устройств для водителей. Плюс сообщалось, что американский стартап с помощью белорусов станет создавать «начинку» для автомобилей с беспилотным управлением.

Уже в мае 2018-го белорусский офис представил продукт под названием Vision SDK , который объединяет камеру, смартфон и автомобиль. По сути, это умный видеорегистратор с функцией навигации в AR, который также позволяет анализировать дорожную ситуацию в онлайн-режиме: он способен обнаруживать и отслеживать близлежащие транспортные средства, пешеходов, знаки и светофоры; предупреждать о превышении скорости, выезде с полосы и прочем.

Это полностью разработка белорусов, разве что для прокладки маршрута используется навигационный сервис Mapbox. Приложение уже можно скачать и установить себе на смартфон. А от идеи автопилота белорусы решили отказаться, так как над этой темой работает не менее десятка других разработчиков.