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Что происходит с белорусскими стартапами после их покупки зарубежными гигантами: пять примеров
Источник материала: Tut.by
Время от времени зарубежные компании покупают белорусские стартапы. Но что происходит с ними потом? 42.TUT.BY рассказывает об этом на примерах пяти компаний.
AIMATTER и Google
В 2017 году
На тот момент у AIMATTER были вполне впечатляющие разработки. Уже осенью 2016-го команда запустила технологию выделения человека из фона с возможностью замены фона (причем сразу на потоковом видео на мобильном устройстве). На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, которые затем внедрили в приложение Fabby. Плюс была создана технология сегментации волос на потоковом видео, которая была продемонстрирована на примере подбора цвета прически в приложении Fabby Look. Также AIMATTER преуспела в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта.
Все это пошло на пользу продуктам Google. Так, благодаря им, в 2018-м
— Основной фокус у команды так и остался в запуске CV/ML технологий на мобильных устройствах. Это была наша сильная сторона, и мы до сих пор лидеры на рынке, — рассказал 42.TUT.BY экс-CEO Fabby Андрей Кулик (сейчас Google Research / Live Perception). По его словам, с 2018-го белорусская команда разработки достигла многого. Самая очевидная вещь — это запуск сразу нескольких различных компаний AR рекламы в YouTube (например,
Кроме того, большинство эффектов в Google Duo сделано либо командой AIMATTER, либо в тесной интеграции с ней (из последнего —
Команда приложила руку и к кроссплатформенному фреймворку MediaPipe.
— Для нас это основной продукт, в который мы добавляем все наши наработки по realtime-обработке видео, — отметил Андрей. Например, не так давно была
Среди других достижений Андрей Кулик назвал
А также
На вопрос, изменилась ли численность команды, Андрей ответил:
— После продажи наша команда успешно интегрировалась в другую, куда мы принесли дух стартапа: быстрые итерации, фокус на решении задачи, глубокую интеграцию всего стека. Так что у нас сейчас вдвое больше людей, которые работают над нашими технологиями. Мы понемногу продолжаем расти, набирая крутых спецов, когда есть возможность. Вся команда, кроме меня и нашего CTO, сейчас в Маунтин-Вью, Калифорния. К сожалению, офис в Минске пришлось закрыть.
А что же Fabby и Fabby Look? Приложения по-прежнему можно найти в iStore и Google Play, но, по сути, они с самого начала были демонстрационной площадкой, а не полноценным продуктом. Можно сказать, что дух Fabby переселился в продукты Google.
MSQRD и Facebook
В 2016 году Facebook
Тогда MSQRD был весьма популярен: о нем
В том же году основатели стартапа Сергей Гончар и Евгений Невгень перебрались в лондонский офис Facebook, где начали работать над интеграцией «масок» в продукты соцсети. И спустя год, в 2017-м, Facebook на основании разработок MSQRD
Как тогда
Другое значимое обновление, к которому приложили руку белорусы, — это
Кроме того, приобретение MSQRD косвенно повлияло на появление других продуктов. Так, экс-участник команды Андрей Янчуревич
Так получилась компания, которая не только создает AR-эффекты для брендов, но и разрабатывает свои мобильные приложения. Из последнего можно вспомнить интерактивный 3D-проект
Что же касается Евгения Невгеня и Сергея Гончара, то сейчас они выступают в роли бизнес-ангелов. В частности, они вложились в «женский» сервис
FriendlyData и ServiceNow
Компания FriendlyData была создана в 2016-м белорусами Михаилом Румянцевым, Алексеем Зеновичем и Александром Зайцевым. Стартап занимался разработкой поискового интерфейса для работы с корпоративными базами данных. Он был призван позволить нетехническим специалистам задавать вопросы о данных компании на «естественном языке» и получать необходимую для принятия решения информацию, не используя SQL и не обладая знаниями о структуре баз данных.
В 2017 году команда прошла отбор в международный акселератор 500 Startups (США) и получила 150 тысяч долларов. В стартап также инвестировали Starta Ventures, TMT Investments, Bulba Ventures и другие.
Именно в 500 Startups команда и запустила первую, а затем и основную версию продукта под названием Fetch, который предоставляет доступ бизнес-пользователям к данным через достаточно простой и понятно сформулированный поисковой запрос.
В 2018-м FriendlyData подписала соглашение о покупке технологии с крупной американской компанией ServiceNow, которая в том же году заняла первое место в рейтинге самых инновационных компаний мира по версии Forbes. После этого ключевая часть команды FriendlyData вошла в штат сотрудников ServiceNow и
— Приложения компании автоматизируют и оптимизируют бизнес-процессы в крупных корпорациях, упрощая работу сотрудников ИТ-отдела, отдела кадров, департамента по работе с клиентами, службы безопасности. На эти рынки и нацелен продукт, основная платформа ServiceNow, в которую и входит технология FriendlyData, —
Сам Михаил в начале 2019 года был включен в рейтинг Forbes 30 Under 30 Europe в категории «Технологии». Сейчас он запускает собственную компанию, так называемый company builder, под названием Founders.ai. «В нем я помогаю стартапам, которые меняют в лучшую сторону работу крупных корпораций с помощью данных и AI-технологий», — пояснил Михаил Румянцев.
MAPS.ME и Mail.Ru Group
Российская компания Mail.Ru Group
Спустя пять лет MAPS.ME — одна из наиболее популярных карт для путешественников. Как
Любопытно, что в 2019-м Apple косвенно признала MAPS.ME конкурентом своего картографического сервиса: в попытке доказать, что она не монополист, компания
MapData и Mapbox
В 2017-м американский стартап по разработке онлайн-карт Mapbox
Тогда планировалось, что команда MapData поможет в разработке нового продукта — навигационных карт с дополненной реальностью для смартфонов и других мобильных устройств для водителей. Плюс сообщалось, что американский стартап с помощью белорусов станет создавать «начинку» для автомобилей с беспилотным управлением.
Уже в мае 2018-го белорусский офис
Это полностью разработка белорусов, разве что для прокладки маршрута используется навигационный сервис Mapbox. Приложение уже можно скачать и установить себе на смартфон. А от идеи автопилота белорусы
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Рассказываем, что произошло с пятью белорусскими стартапами после их покупки зарубежными крупными игроками.
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