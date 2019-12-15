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Эгоист, затерянный в океане. История самого необычного побега из СССР

16.12.2019 11:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эгоист, затерянный в океане. История самого необычного побега из СССР
Станислав Курилов. © / кадр из youtube

Одной из самых сомнительных норм, существовавших в Советском Союзе, были жесткие ограничения на право выезда граждан за рубеж. Для того чтобы получить право на выезд в качестве туриста в страны социализма, необходимо было пройти утверждение в целом ряде инстанций. Когда речь заходила о капиталистической стране, ситуация оказывалась в пять раз сложнее.

Еще труднее было тем, кому в силу специфики своей профессии необходимо было сотрудничать с коллегами из-за рубежа. Порой запрет на выезд налагался без объяснения причин, и человек мог годами не знать, почему его занесли в списки «неблагонадежных».

Бывали и обратные случаи. Владимир Высоцкий и Евгений Евтушенко, люди со сложной репутацией и с противоречивыми взглядами, путешествовали по всему миру в свое удовольствие, общались с западными СМИ, вызывая зависть менее удачливых коллег.

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Фанат океана

Одни смирялись со статусом «невыездного», другие всеми силами пытались снять с себя клеймо.

В этих условиях возникло такое явление, как «невозвращенцы». Люди, получившие возможность выехать на Запад, принимали решение остаться там навсегда, порвав с Родиной.

История океанографа Станислава Курилова стоит особняком. Пожалуй, никто более не совершал столь странного и опасного побега из Советского Союза.

Он родился в Орджоникидзе, а детство провел в Семипалатинске, где «заболел океаном». Как это стало возможным в краях, максимально далеких от морских просторов, было загадкой даже для родных Станислава. Очевидно, помогли книги. В 10 лет он уже умел переплывать Иртыш, а в 15 отправился в Ленинград, собираясь стать моряком.

Но в юнги его не взяли, в мореходное училище не приняли из-за близорукости. Но Станислав был упрямым человеком. Отслужив армии, он поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности «Океанология».

Курилов был настоящим фанатом океана  он освоил профессии водолаза и аквалангиста, был инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке

Помимо этого Станислав самостоятельно изучал йогу, причем добился в ней больших успехов. Ученый с легкостью мог спать на гвоздях, голодать в течение нескольких недель.

Такие блестящие способности позволили ему стать одним из тех, кому доверили испытания подводной лаборатории «Черномор». Курилов с товарищами трое суток провел на глубине 14 метров в районе Геленджика.

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«Выход был один — бежать. Куда угодно, но только бежать прочь»

Он мечтал работать за рубежом, тем более что совместный проект Курилову предложил легендарный Жак-Ив Кусто.

Однако все попытки получить командировку за границу заканчивались отказом. Причина, по советским меркам, для такого ответа была: у Курилова в Канаде жила сестра, вышедшая замуж за иностранца.

Кто-то наверху, видимо, решил: если океанографа выпустить, то он уедет и больше не вернется.

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В книге «Один в океане», созданной на основе дневников ученого, Курилов описывает, как пришел к мысли о побеге: «В тот день, когда мне уже в который раз отказали в визе для работы на океанографических судах дальнего плавания, мое терпение закончилось. Обычно мне отказывали без указания причин. На этот раз в моем личном деле была приписка-приговор: "Товарищу Курилову — посещение капиталистических государств считаем нецелесообразным". Меня как будто ужалили. Все во мне взвилось на дыбы. Это уже конечно безнадежно! Пожизненное заключение без малейшей надежды на свободу! Вот тогда-то у меня пропал всякий страх. Очень странно, но на какое-то время я стал свободным. Никакие патриотические обязательства меня больше не связывали. Я почувствовал себя пленником в этой стране, а ведь только святой может любить свою тюрьму. Невозможно смириться с тем, что, родившись на этой чудесной голубой планете, ты пожизненно заперт в коммунистическом государстве ради каких-то глупых идей. Выход был один — бежать. Куда угодно, но только бежать прочь».

Круиз без заходов в порты

Спорить о том, глупые идеи или нет, можно долго. Но правда в том, что Курилова вообще мало что интересовало, кроме океана, и он сбежал бы из любого места, где ему не давали бы заниматься любимым делом.

«Однажды, в один грустный, пасмурный день, я прочел в газете объявление, что через месяц большой пассажирский лайнер идет к экватору с туристами на борту. Никаких виз не требовалось: в течение двадцати дней лайнер будет находиться в открытом океане без заходов в иностранные порты. Круиз назывался "Из зимы в лето", место сбора туристов — Владивосток»,  писал Курилов.

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Он сразу для себя решил, что едет в «один конец». Что и как будет делать, до конца не понимал, но был уверен, что справится.

Круиз проходил на лайнере «Советский Союз». «Он был построен в тридцатых годах в Германии и назывался тогда "Адольф Гитлер". Говорили, что это была личная яхта фюрера»,  пишет в своих заметках океанограф.

На самом деле этот лайнер никогда не носил имя Гитлера и не был его личной яхтой. Действительно, СССР немецкое судно досталось в счет репараций, но о его реальном прошлом Курилов то ли не знал, то ли специально изменил его в записках для большего драматизма.

Слишком много «если»

Как бы то ни было, вечером 13 декабря 1974 года Станислав Курилов, покинув веселую компанию отдыхающих, прыгнул в ластах и маске за борт с 14-метровой высоты. Единственное подходящее место для такого прыжка, по мнению ученого, располагалось в районе винтов. Оказавшись в воде, беглец едва не был убит огромными лопастями, но ему повезло.

«С точки зрения здравого смысла мои шансы добраться до берега живым выглядели так: если во время прыжка я не разобьюсь от удара о воду, если меня не сожрут акулы, если я не утону, захлебнувшись или от усталости, если меня не разобьет о рифы, если хватит сил и дыхания выбраться на берег и если к этому времени я все еще буду жив, то только тогда я, может быть, смогу поблагодарить судьбу за небывалое чудо спасения»,  так описывал свои шансы ученый впоследствии.

На борту лайнера его отсутствие сразу не заметили, а потом уже было поздно. Да и никто поначалу не мог поверить, что человек в таких условиях мог шагнуть за борт добровольно. Если он, конечно, планирует жить дальше, а не умереть сию минуту.

Курилов умирать не собирался, но испытание, которое пришлось ему выдержать, было не из легких. Его носило в океане больше двух суток. Поначалу он плыл, правда, точно не понимая куда, затем, когда силы стали покидать, он стал заложником волн и течения.

Эгоист, затерянный в океане. История самого необычного побега из СССР
Станислав Курилов. Кадр youtube.com

Из Филиппин  в Канаду

Ни один нормальный человек не выжил бы в подобных условиях, проведя более двух суток в океане без воды и пищи. Но океанограф вышел из этой переделки живым — 15 декабря его выбросило на берег филиппинского острова Сиаргао. Курилов полагал, что проплыть придется 18-20 километров, а в итоге получилось 100.

Его доставили в административный центр, где филиппинский чиновник, обхватив голову руками, думал: что ему делать с этим странным русским?

О необычном побеге из СССР написали мировые СМИ, дошли новости и до Родины через «Голос Америки».

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В брежневские времена родственников «невозвращенцев» под суд не отдавали, поэтому близкие Курилова в Советском Союзе почти не пострадали. Власти не тронули ни первую жену ученого и его сына, ни вторую супругу, которую он бросил ради побега. Единственным пострадавшим оказался младший брат Валентин. Его, блестящего штурмана дальнего плавания, уволили с работы. Жизнь мужчины пошла под откос…

Что касается океанографа, то после разбирательства и снятия подозрений в шпионаже ему разрешили с Филиппин отправиться в Канаду к сестре.

Израильский рай и смерть под водой

Там он сначала работал в пиццерии, потом в фирме, выпускавшей подводное оборудование, плавал на научных судах в Тихом и Атлантическом океане.

В 1986 году Курилов перебрался в Израиль, снова женился и стал сотрудником Хайфского океанографического института.

В 1990 году в СССР отменили заочный приговор к 10 годам лишения свободы, вынесенный ученому. А в 1991 году отрывки из книги о побеге были опубликованы в журнале «Огонек». Подобного рода герои в ту пору были в почете, и Станислав Курилов стал лауреатом премии издания.

После развала Советского Союза в России всем стало не до странного побега ученого двадцатилетней давности. Родные звали Станислава в гости, но он не ехал. То ли из-за неприятных воспоминаний, то ли чувства вины перед братом, которому сломал судьбу. Валентин рано умер.

Самого Станислава Курилова не стало в январе 1998 года. Во время водолазных работ на Тивериадском озере они с напарником запутались в рыболовных сетях и выбрались, пробыв под водой лишний час, когда в скафандрах почти кончился воздух.

По инструкции, после подобных ситуаций новое погружение может быть совершено не ранее чем через неделю. Но Курилов посчитал, что с ним все в порядке, и снова отправился на глубину уже спустя два дня. Он успел сообщить, что ему плохо. Ученого срочно подняли на борт судна, но помочь не смогли. Самый странный беглец из СССР умер в возрасте 61 года.

 
 
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13 декабря 1974 года океанограф Станислав Курилов, стремившийся покинуть СССР, прыгнул за борт круизного лайнера посреди океана.
 
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