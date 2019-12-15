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Зарегистрированы в ноябре: новости из загса

16.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Смотрите, кто зарегистрирован за ноябрь в Горках и районе.

 

Зарегистрированы в ноябре: новости из загса

Назар Силкин. Фото Михаила Левцова

 

Анна Миронова

Артем Заболотник

Фатих Валиев

Милана Балышкина

Тимофей Дымов

Валерия Шнявина

Евгений Коваленко

Максим Васильев

Егор Левшунов

Владимир Хмурович

Максим Астапов

Алиса Горовцова

Екатерина Шитикова

Михаил Захарчук

Ульяна Кунтикова (Сеньково)

Максим Спиридонов (Болбечино)

Роман Шаповалов (Паршино)

Дмитрий Кондрашов (Овсянка)

Артур Дрифаненко (Овсянка)

Екатерина Толкачева (Сава)

Леонид Романьков (Коптевка)

 

 

По данным районного отдела ЗАГС


 
 
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  Смотрите, кто зарегистрирован за ноябрь в Горках и районе.     Анна Миронова Артем Заболотник Фатих Валиев Милана Балышкина Тимофей Дымов Валерия Шнявина Евгений...
 
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