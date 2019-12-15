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Слуцкая студия «Импульс» заняла первое место в конкурсе «Снежная фантазия»
16.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Студия танца «Импульс» заняла первое место в конкурсе-фестивале «Снежная фантазия», который проходил 14-15 декабря в столичном ДК МАЗ. Коллектив участвовал в номинации «Show dance», исполнив танец «Пираты».
В конкурсной программе приняли участие более 1600 человек - коллективы из разных регионов Беларуси. Оценивали мастерство участников профессиональные танцоры, чемпионы мира, а также участники шоу «Танцы» на ТНТ).
Студия танцев «Импульс» работает на базе средней школы №11 под руководством Галины Цейко. Буквально две недели назад
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Студия танца «Импульс» заняла первое место в конкурсе-фестивале «Снежная фантазия», который проходил 14-15 декабря в столичном ДК МАЗ. Коллектив участвовал в...
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