Слуцкая студия «Импульс» заняла первое место в конкурсе «Снежная фантазия»

Источник материала: Слуцк Город





Студия танца «Импульс» заняла первое место в конкурсе-фестивале «Снежная фантазия», который проходил 14-15 декабря в столичном ДК МАЗ. Коллектив участвовал в номинации «Show dance», исполнив танец «Пираты».

В конкурсной программе приняли участие более 1600 человек - коллективы из разных регионов Беларуси. Оценивали мастерство участников профессиональные танцоры, чемпионы мира, а также участники шоу «Танцы» на ТНТ).

Студия танцев «Импульс» работает на базе средней школы №11 под руководством Галины Цейко. Буквально две недели назад сообщалось , что «Импульс» занял первое место на международном конкурсе «Open MoloFantasy» в Молодечно.



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