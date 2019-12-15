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Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет

16.12.2019 11:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет
Фото из открытых источников

Монета «Глушэц» (глухарь) станет 14-й в рамках серии памятных монет «Птушка года». Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет продолжен выпуском памятных монет «Заказнік «Сіньша» в рамках серии «Заказнікі Беларусі», сообщает регулятор.

Учитывая заслуги белорусских спортсменов, будут выпущены в обращение памятные монеты «Летнія віды спорту. Тэніс».

Также выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам:

  • 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
  • 100-летию органов таможенной службы Республики Беларусь;
  • 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери;
  • 150-летию со дня рождения белорусского живописца-пейзажиста Фердинанда Рущица;
  • 100-летию со дня основания Национального академического театра имени Янки Купалы.

В связи с 5-летием основания Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» будут выпущены в обращение памятные монеты «Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень».

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами «Баркалабаўскі ірмалой», «Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС», а также памятными монетами серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».

Согласно китайскому календарю, 2021 год — год Быка. Традиционно в продолжение серии «Кітайскі каляндар» в 2020 году будет выпущена памятная монета «Год Быка». 

Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет
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