Белорусский Дед Мороз отмечает день рождения

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День рождения 16 декабря отмечает главный зимний персонаж страны – Дед Мороз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





16 лет назад в деревне Каменюки в Беловежской пуще открылась его резиденция. Это место выбрали не случайно. Беловежье – это первобытный лес. Именно в таких местах обитают сказочные и фольклорные персонажи.





Год назад в резиденции открыли первый в мире памятник Новому году. Живописная природа и сказочная атмосфера сделали это место одним из самых посещаемых в Беларуси. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов.



