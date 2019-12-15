В Борисове водитель присвоил деньги директора и прогулял их

Обвиняемый работал водителем на частном предприятии. В один из дней директор попросил подчиненного отвезти его родственнику 8 000 долларов США. Однако водитель просьбу не выполнил, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на заместителя прокурора Борисовского района Николая Литвина.

Мужчина обвинялся по части третьей статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси «Кража, совершенная в крупном размере». На этапе предварительного расследования обвиняемый вернул директору половину похищенной суммы, на суде признал вину и раскаялся.