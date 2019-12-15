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В Борисове водитель присвоил деньги директора и прогулял их
16.12.2019 10:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Обвиняемый работал водителем на частном предприятии. В один из дней директор попросил подчиненного отвезти его родственнику 8 000 долларов США. Однако водитель просьбу не выполнил,
Мужчина обвинялся по части третьей статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси «Кража, совершенная в крупном размере». На этапе предварительного расследования обвиняемый вернул директору половину похищенной суммы, на суде признал вину и раскаялся.
Борисовчанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой исполнения на два года.
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Мужчина потратил за два дня на игровых автоматах 8 тысяч долларов.
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