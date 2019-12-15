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В Борисове водитель присвоил деньги директора и прогулял их

16.12.2019 10:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Борисове водитель присвоил деньги директора и прогулял их
Flickr.com

Обвиняемый работал водителем на частном предприятии. В один из дней директор попросил подчиненного отвезти его родственнику 8 000 долларов США. Однако водитель просьбу не выполнил, сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на заместителя прокурора Борисовского района Николая Литвина.

Мужчина обвинялся по части третьей статьи 205 Уголовного кодекса Беларуси «Кража, совершенная в крупном размере». На этапе предварительного расследования обвиняемый вернул директору половину похищенной суммы, на суде признал вину и раскаялся.

Борисовчанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой исполнения на два года.

В Борисове водитель присвоил деньги директора и прогулял их
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Теги: Минск
 
 
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Мужчина потратил за два дня на игровых автоматах 8 тысяч долларов.
 
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