В Гомеле такси протаранило и опрокинуло грузовик

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении такси с грузовиком в Гомеле. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 14 декабря, около 14.20. Предварительно установлено, что 36-летний водитель Renault ехал по улице Серегина со стороны проспекта Октября в направлении микрорайона «Шведская горка». На пересечении с улицей Братьев Лизюковых он врезался в двигавшийся по главной дороге грузовик Iveco, которым управлял 31-летний мужчина. От удара грузовик опрокинулся на бок.





В результате ДТП пострадали трое студентов, ехавших в такси. Двух девушек и одного парня доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили. Водители автомобилей не пострадали.