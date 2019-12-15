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В Гомеле такси протаранило и опрокинуло грузовик

16.12.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении такси с грузовиком в Гомеле. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 14 декабря, около 14.20. Предварительно установлено, что 36-летний водитель Renault ехал по улице Серегина со стороны проспекта Октября в направлении микрорайона «Шведская горка». На пересечении с улицей Братьев Лизюковых он врезался в двигавшийся по главной дороге грузовик Iveco, которым управлял 31-летний мужчина. От удара грузовик опрокинулся на бок.


В результате ДТП пострадали трое студентов, ехавших в такси. Двух девушек и одного парня доставили в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили. Водители автомобилей не пострадали.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП пострадали трое студентов, ехавших в такси.
 
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