В глубинах Тихого океана найдены огромные кратеры искусственного происхождения

Источник материала: Tut.by

В глубинах Тихого океана в районе атолла Бикини найдены огромные кратеры искусственного происхождения. О соответствующем исследовании ученых Делавэрского университета, проведенных при помощи гидролокатора, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Popular Mechanics .



Фото: wikipedia.org

Целью работы специалистов стало обнаружение следов подводных испытаний ядерного оружия, проводимых США в регионе в 1946—1958 годах. Ученые создали соответствующую цифровую карту океанского дна с разрешением один метр на пиксель.

Специалистам удалось обнаружить, что, например, в результате операция Crossroads, когда в 1946 году на глубине 27 метров была взорвана бомба Baker мощностью 23 килотонны, образовался донный кратер глубиной 8 метров и диаметром 700 метров.

С другой стороны, в результате приповерхностного взрыва в 1954 году 15-мегатонной бомбы Castle Bravo, считающейся самой мощной среди когда-либо испытанных США, образовался кратер глубиной 25−30 метров и диаметром 1400 метров.