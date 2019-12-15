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"За пять лет 16 млн нарушений": Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности

16.12.2019 11:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко провел сегодня совещание по вопросам применения мер административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

"За пять лет 16 млн нарушений": Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности
Глава государства отметил, что эта важная тема касается и волнует всех граждан. "В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим и которая так востребована нашим населением?" - спросил он.

"Разобраться, что стоит за статистикой"


По словам Лукашенко, за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан - более 50% всего трудоспособного населения.

"Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Письма счастья от ГАИ получал практически каждый"


Основную массу административных правонарушений - более 80% - сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств. "Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля", - заметил Президент.

Вместе с тем, обратил он внимание, фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона. "Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения. "На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо", - сказал Президент.

Глава государства также напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения, в частности, на минских кольцевых дорогах. "Поднимите мои поручения по кольцевой дороге - первой и второй - и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и остало . Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей", - потребовал Александр Лукашенко.

"За палочно-галочную систему сажать без суда и следствия"


Следующая важная проблема - использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств. "Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня", - убежден Президент.

Иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, добавил глава государства. По-прежнему у него много вопросов в этом плане к милиции. "В августе на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов мы уже это обсуждали, - напомнил Александр Лукашенко. - Поэтому я жду результатов, и не только по линии милиции".

Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Президент подчеркнул: все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

"Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать", - считает глава государства.

Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Обеспечить стабильность законодательства"


За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Президент. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.

Для этого глава государства ранее уже поручил создать специальную экспертную комиссию из руководителей государственных органов, парламентариев и ученых. Они должны системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

"При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона, - потребовал Александр Лукашенко. - Сегодня же я жду от участников совещания докладов о состоянии дел по применению административной ответственности и конкретных предложений по урегулированию имеющихся проблем. Результаты совещания лягут в основу работы экспертной комиссии".
 
 
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Александр Лукашенко провел сегодня совещание по вопросам применения мер административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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