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В Минске обновят наземный пассажирский транспорт

16.12.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске обновят наземный пассажирский транспорт
Фото из открытых источников

Закупка будет осуществляться согласно программе обновления наземного городского пассажирского транспорта на 2019-2022 годы, утвержденной председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком, сообщает БЕЛТА.

Планируется купить 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев.

В декабре ожидается поставка первой партии пассажирского транспорта: 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 автобусов. 

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К 2022 году «Минсктранс» планирует приобрести более 1500 единиц комфортабельного низкопольного пассажирского транспорта.
 
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