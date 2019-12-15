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В Минске обновят наземный пассажирский транспорт
16.12.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Закупка будет осуществляться согласно программе обновления наземного городского пассажирского транспорта на 2019-2022 годы, утвержденной председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком, сообщает
Планируется купить 710 автобусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев.
В декабре ожидается поставка первой партии пассажирского транспорта: 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 70 автобусов.
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К 2022 году «Минсктранс» планирует приобрести более 1500 единиц комфортабельного низкопольного пассажирского транспорта.
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