|
Беларусь получит несвязанный кредит Банка развития Китая на $500 млн
Источник материала: Myfin
От белорусской стороны соглашение подписал министр финансов Максим Ермолович.
Как сообщается на сайте Минфина, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели. То есть, кредит Беларусь может использовать на погашение и обслуживание
«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», - сказано в сообщении Минфина.
Содействие в подписании соглашения о кредите оказали представительство Банка развития Китая в Минске и представительство
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь 16 декабря в Шанхае (КНР) подписала соглашение о предоставлении срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней (около $500 млн). Документ подписали представители...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)