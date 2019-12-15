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Беларусь получит несвязанный кредит Банка развития Китая на $500 млн

16.12.2019 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

От белорусской стороны соглашение подписал министр финансов Максим Ермолович.

Как сообщается на сайте Минфина, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели. То есть, кредит Беларусь может использовать на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов, развитие торговли между Беларусью и Китаем.

«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», - сказано в сообщении Минфина.

Содействие в подписании соглашения о кредите оказали представительство Банка развития Китая в Минске и представительство Беларусбанка в Пекине.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Беларусь 16 декабря в Шанхае (КНР) подписала соглашение о предоставлении срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней (около $500 млн). Документ подписали представители...
 
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