Беларусь получит несвязанный кредит Банка развития Китая на $500 млн

Источник материала: Myfin

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От белорусской стороны соглашение подписал министр финансов Максим Ермолович.

Как сообщается на сайте Минфина, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели. То есть, кредит Беларусь может использовать на погашение и обслуживание госдолга , поддержание золотовалютных резервов , развитие торговли между Беларусью и Китаем.

«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», - сказано в сообщении Минфина.