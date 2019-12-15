«Князей тысячи, Бетховен — один!». Интересные факты из жизни композитора

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Современников поражала не только манера игры Людвига, но и «всклокоченный» внешний вид и резкое поведение. Бетховен не стеснялся нелестно говорить об императоре и мог нагрубить слушателям, если те переговаривались во время концерта.

"АиФ" раскрывают несколько интересных фактов из жизни знаменитого и противоречивого композитора.

Отец мечтал сделать из Бетховена «второго Моцарта»

Будущий композитор родился в музыкальной семье: его отец был тенором, а дед — капельмейстером в придворной капелле. С юных лет Иоганн Бетховен учил сына игре на клавесине и скрипке. Позже мальчик освоил и орган — эту науку ему преподавал знакомый отца. Но «второго Моцарта», к разочарованию отца, из ребёнка не вышло.

Бетховен в возрасте 30 лет. Портрет Carl Traugott Riedel. 1801 год. Commons.wikimedia.org

В 17 лет музыканту пришлось стать кормильцем в семье

У Людвига было два младших брата, ответственность за них он чувствовал всю жизнь, а в зрелом возрасте стал опекуном своего племянника. В 1787 году мать Бетховена умерла от туберкулеза. Отец начал беспробудно пить. Пианист в тот момент жил в Вене, но вынужден был оставить учебу и вернуться домой, в Бонн. Людвиг взял на себя все заботы о семье и устроился альтистом в местный оркестр. Через 2 года Бетховен смог вздохнуть полегче: согласно судебному постановлению, половина зарплаты его отца переходила на содержание семьи.

Бетховен сочувствовал революционерам

Когда произошла Великая Французская революция, молодой композитор посещал лекции в Бонне. Один из профессоров его университета выпустил сборник стихов, где воспевал новый порядок. Студент поддержал альбом и сам, вдохновленный, написал «Песню свободного человека».

Многие произведения потерявший слух композитор писал по памяти

В 26 лет у Бетховена начал развиваться тинит — воспаление внутреннего уха. Музыкант полностью утратил слух и все дальнейшие сочинения писал «по памяти» — представлял их звучание в уме.



Бетховен за работой. Картина Karl Schlosser. Около 1811 года. Commons.wikimedia.org

Бетховен пользовался «разговорными тетрадями»

Уже будучи глухим композитор общался с друзьями через «разговорные тетради». Они писали туда свои реплики, а Бетховен отвечал — или письменно, или вслух. Пара таких тетрадей оставалась у немецкого музыканта Антона Феликса Шиндлера, но он, по-видимому, сжёг их — слишком много там было неодобрительных высказываний в адрес императора. «Это, к сожалению, была излюбленная тема Бетховена; в разговоре Бетховен постоянно возмущался власть предержащими, их законами и постановлениями», — писал позже друг и биограф композитора.

Незнатное происхождение дважды помешало Бетховену жениться

Первым разочарованием музыканта стал отказ богатой вдовы Жозефины Брунсвик. Хоть она и отвечала на чувства пианиста взаимностью, его женой так и не стала. Причина проста: если бы Брунсвик вышла за простолюдина, она могла потерять опеку над детьми, рожденными от первого мужа-графа.

Джульетта Гвиччарди. Именно ей композитор посвятил Лунную сонату. 1824 год. Фото: Commons.wikimedia.org, автор неизвестен

Во второй раз Бетховену отказала Тереза Мальфатти — она тоже хотела в мужья только благородного господина.

Своему покровителю, князю Лихновскому музыкант заявил: «Князей тысячи, а Бетховен — один!»

Как-то музыкант гостил у князя Лихновского, и тот попросил что-нибудь исполнить. Бетховен отказался. Но князь настаивал. Тогда Бетховен ушёл в другую комнату и заперся. Князь приказал выломать дверь. Оскорбленный композитор уехал домой, а Лихновскому прислал письмо: «Князь! Тем, чем являюсь я, я обязан самому себе. Князей существуют и будет существовать тысячи, Бетховен же — только один!»

Бетховена поддерживали русские покровители

Когда молодой композитор только приехал в Вену, освоиться ему помог меценат Иван Броун-Камус, сын вельможи при дворе Екатерины. А знаменитым «русским квартетам» Бетховен обязан Андрею Разумовскому, русскому послу в Вене. Неравнодушный к музыке дипломат содержал струнный квартет — для этих артистов Бетховен и писал. Сами произведения, кстати, нередко называют «квартетами Разумовского».