Ганцевчане вышли в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

13 декабря в Брестском городском центре культуры состоялся областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».

На суд экспертного совета было представлено три десятка молодёжных инновационных проектов – лучшие разработки, прошедшие отбор на региональном уровне. Это технические и социальные проекты, касающиеся сфер здравоохранения, образования, энергосбережения, информационных и промышленных технологий. Участниками мероприятия стали представители научной, студенческой и работающей молодежи, школьники.





По итогам презентации экспертный совет определил наиболее перспективные проекты, которые представят Брестскую область на республиканской выставке «100 идей для Беларуси», идейным вдохновителем, которого с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.

Представителей областного экспертного совета конкурса заинтересовал проект «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» Дрозд Милены, учащейся 10 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» (научный руководитель проекта – Рабцевич Елена Александровна, учитель трудового обучения и информатики ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи»), который стал победителем в номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» и допущен к участию в финальном этапе молодежного конкурса ОО «БРСМ».

Каждый участник конкурса отмечен сертификатом, а победители награждены дипломами и ценными подарками от организаторов областного этапа.

Кстати, организаторами областного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» выступили Брестский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета.





Необходимо отметить, что молодежь Ганцевщины ежегодно принимает участие в данном молодежном конкурсе, среди представителей нашего района в финал этапов конкурса молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» проходили: 2017 год — Егор Сучко, учащийся учреждения образования «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» в первой группе в номинации «Естественно-научные дисциплины» презентовал и защищал перед экспертным советом проект «Тренажер-манипулятор» (руководитель — Макатревич Николай Адамович, педагог дополнительного образования учреждения образования «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»), 2018 год — проект «Возможность получения высокосортного чая из листьев кипрея узколистного в Беларуси» Барановской Дарьи и Городецкой Виолетты, учащихся 9 «Б» класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Ганцевичи» (научный руководитель проекта – Тюкина Тамара Семеновна, учитель ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»).

Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» выражает слова благодарности Дрозд Милене, руководителю проекта-финалиста Елене Александровне Рабцевич, администрации ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи», отделу по образованию Ганцевичского райисполкома за поддержку, понимание, содействие в решении организационных вопросов.

Текст и фото Александра Занько

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