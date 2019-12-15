ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ганцевчане вышли в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

16.12.2019 11:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

13 декабря в Брестском городском центре культуры состоялся областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».

На суд экспертного совета было представлено три десятка молодёжных инновационных проектов – лучшие разработки, прошедшие отбор на региональном уровне. Это технические и социальные проекты, касающиеся сфер здравоохранения, образования, энергосбережения, информационных и промышленных технологий. Участниками мероприятия стали представители научной, студенческой и работающей молодежи, школьники.

Ганцевчане вышли в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

По итогам презентации экспертный совет определил наиболее перспективные проекты, которые представят Брестскую область на республиканской выставке «100 идей для Беларуси», идейным вдохновителем, которого с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.

Представителей областного экспертного совета конкурса заинтересовал проект «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» Дрозд Милены, учащейся 10 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» (научный руководитель проекта – Рабцевич Елена Александровна, учитель трудового обучения и информатики ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи»), который стал победителем в номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» и допущен к участию в финальном этапе молодежного конкурса ОО «БРСМ».

Каждый участник конкурса отмечен сертификатом, а победители награждены дипломами и ценными подарками от организаторов областного этапа.

Кстати, организаторами областного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» выступили Брестский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета.

Ганцевчане вышли в финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Необходимо отметить, что молодежь Ганцевщины ежегодно принимает участие в данном молодежном конкурсе, среди представителей нашего района в финал этапов конкурса молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» проходили: 2017 год — Егор Сучко, учащийся учреждения образования «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» в первой группе в номинации «Естественно-научные дисциплины» презентовал и защищал перед экспертным советом проект «Тренажер-манипулятор» (руководитель — Макатревич Николай Адамович, педагог дополнительного образования учреждения образования «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»), 2018 год — проект «Возможность получения высокосортного чая из листьев кипрея узколистного в Беларуси» Барановской Дарьи и Городецкой Виолетты, учащихся 9 «Б» класса государственного учреждения образования «Гимназия г. Ганцевичи» (научный руководитель проекта – Тюкина Тамара Семеновна, учитель ГУО «Гимназия г. Ганцевичи»).

Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» выражает слова благодарности Дрозд Милене, руководителю проекта-финалиста Елене Александровне Рабцевич, администрации ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи», отделу по образованию Ганцевичского райисполкома за поддержку, понимание, содействие в решении организационных вопросов.

Текст и фото Александра Занько


(Visited 8 times, 8 visits today)
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря в Брестском городском центре культуры состоялся областной этап республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». На суд экспертного
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это дачная ёлка, росла лет 25». Мужчина подарил Гомелю огромную ёлку к Новому году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика