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На Могилевщине выбрали любимые пельмени

16.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Жители Могилевской области выбрали любимую марку замороженных мясных полуфаб-рикатов. Лучшими с большим отрывом оказались пельмени «Бабушка Аня». Производит их компания «Санта Бремор», которая и стала победителем премии «Народная марка».
Лучшие продукты определило народное голосование. В нем приняли участие могилевчане разных возрастов и социальных групп. Респонденты без подсказок называли любимые марки. Тем самым удалось выяснить, какие именно продукты покупают и рекомендуют жители региона.
Выбор лучшей марки на Могилевщине совпал с общим лидером по стране. Так, первое место в республиканском опросе также заняли пельмени «Бабушка Аня».
«Могилевские покупатели внимательно подходят к выбору продуктов питания. Все больше людей голосуют «кошельком» за качество, натуральный состав и естественный вкус. И что интересно, в регионе много новаторов – тех, кто охотно пробует все новое, – поясняют результаты в компании «Санта Бремор». – Получение «Народной марки» говорит, прежде всего, о симпатии и доверии потребителя».
Под маркой «Бабушка Аня» на рынке представлены замороженные и охлажденные продукты – пельмени, вареники, клецки, сырники, тесто. Новинка этого года – блинчики с начинками. Больше всего марка известна своими пельменями, которые выпускают по рецептам, близким к домашним. Изготавливают их только из натуральных ингредиентов – муки, мяса и специй. В Бресте также выпускают пельмени «Амки», которые можно использовать для питания детей от 3 лет.
«Народную марку» выбирают в Беларуси уже семь лет подряд. Последний опрос проводился по всей стране по репрезентативной выборке с учетом усредненного портрета покупателя. В Могилевской области 51% респондентов составили женщины, а 49% – мужчины.

 
Теги: Брест
 
 
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Жители Могилевской области выбрали любимую марку замороженных мясных полуфаб-рикатов. Лучшими с большим отрывом оказались пельмени «Бабушка Аня». Производит их...
 
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