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На Могилевщине выбрали любимые пельмени
16.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Жители Могилевской области выбрали любимую марку замороженных мясных полуфаб-рикатов. Лучшими с большим отрывом оказались пельмени «Бабушка Аня». Производит их компания «Санта Бремор», которая и стала победителем премии «Народная марка».
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Жители Могилевской области выбрали любимую марку замороженных мясных полуфаб-рикатов. Лучшими с большим отрывом оказались пельмени «Бабушка Аня». Производит их...
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