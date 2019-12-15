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В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала

16.12.2019 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел утром 15 декабря. Около 7 часов утра 16-летняя Карина Дементей ушла из общежития и до настоящего времени о ее местонахождение неизвестно, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Приметы девушки: на вид около 16 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы окрашены в черный цвет, глаза светлые.

Была одета: куртка, укаченная черного цвета, шарф розово-серого цвета, кроссовки черного цвета.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить об этом в милицию.

В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала
Фото: УВД Витебского облисполкома
 
 
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Сейчас поисками пропавшей занимаются правоохранители.
 
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