В Орше 16-летняя девушка ушла из общежития и пропала

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел утром 15 декабря. Около 7 часов утра 16-летняя Карина Дементей ушла из общежития и до настоящего времени о ее местонахождение неизвестно, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Приметы девушки: на вид около 16 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы окрашены в черный цвет, глаза светлые.

Была одета: куртка, укаченная черного цвета, шарф розово-серого цвета, кроссовки черного цвета.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить об этом в милицию.