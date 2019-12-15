Президент поручил провести ревизию административного законодательства

Источник материала: Ежедневник



фото: president.gov.by

Президент заявил о недопустимости карательной практики, которая формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости органов власти и девальвирует уважение к закону.

Об этом шла речь на совещании 16 декабря, посвященном проблемкам применения законодательства об административных нарушениях. "Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия», - заявил Александр Лукашенко.



В Беларуси составлять протоколы об административных правонарушениях имеют право свыше 70 ведомств. "Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать", - предложил президент.



С советских времен, обратил внимание Лукашенко, КоАП использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - отметил президент.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает глава государства. По его мнению, административное законодательство должно быть стабильным.

По итогам совещания было поручено сформировать экспертную комиссию, которая системно пересмотрит законодательство и подготовит документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.



"При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе», - поручил Лукашенко.