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Президент поручил провести ревизию административного законодательства
16.12.2019 12:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
Президент заявил о недопустимости карательной практики, которая формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости органов власти и девальвирует уважение к закону.
Об этом шла речь на совещании 16 декабря, посвященном проблемкам применения законодательства об административных нарушениях. "Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия», - заявил Александр Лукашенко.
За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает глава государства. По его мнению, административное законодательство должно быть стабильным.
По итогам совещания было поручено сформировать экспертную комиссию, которая системно пересмотрит законодательство и подготовит документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.
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Президент заявил о недопустимости карательной практики, которая формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости органов власти и девальвирует уважение к...
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