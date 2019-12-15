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Ничего святого! Власти решили заработать на выступающих за независимость страны беларусах

16.12.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На участников акций протеста против подписания интеграционных документов с Россией, которые состоялись в Минске 7 и 8 декабря, начали составлять протоколы административных правонарушений.

Ничего святого! Власти решили заработать на выступающих за независимость страны беларусах
15 декабря на активистку "Руху "За Свабоду" и журналистку Ольгу Быковскую, которую вызвали в РУВД Ленинского района Минска, составили протокол правонарушения по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

16 декабря утром протокол по ч.1 ст 23.34 КоАП РБ (участие в неснкционированном массовом мероприятии) был составлен в отношении Ильи Добротвора, который в тот день, 7 декабря, делал фоторепортаж для электронного издания, с которым он сотрудничает.

Илья не согласился с протоколом, в чем и сделал отметку в документе. Во-первых, в протоколе было указано "принимал активное участие", но в рапортах написано, что "присутствовал". Не совпадает и место - в одном месте площадь Независимости, в другом - Главпочтамт.


По его словам, в рапорте сотрудников милиции отмечены и другие фамилии активистов и участников акции протеста. В частности, он успел заметить фамилии Дениса Красочко, Леонида Кулакова и человека 1941 года рождения.

По данным правозащитников, на 16 декабря вызваны в РУВД Московского и Ленинского районов еще больше 15 участников акции:

Николай Козлов,

Дмитрий Козлов (блогер "Серый кот")

Ольга Ковалькова,

Виктор Ковальков (отец Викентий),

Леонид Кулаков,

Галина Лагацкая,

Арсений Дедок,

Андрей Кудик,

Алексей Прохоров,

Павел Белоус,

Дмитрий Казакевич,

Антон Жилко,

Юрий Губаревич,

Денис Красочко,

Николай Бомбиза,

Наталья Ладутько,

Владимир Невмержицкий.


В случае, если Вас также вызывают в РУУС для составления протокола, а также за юридической консультацией обращайтесь в общественную приемную ПЦ "Весна":

pierasled@spring96.org
Моб: (029) 841 39 81 (Signal, WhatsApp, Telegram)
 
Теги: Минск
 
 
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