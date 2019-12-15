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Предложила услуги бабушки. Одинокая женщина трогательно обратилась к людям накануне Рождества
Источник материала: СТВ
Одинокая пенсионерка из Оклахомы решила разместить объявление, в котором предложила услуги бабушки на Рождество.
Ее сообщение тронуло тысячи людей, которые начали искать женщину.
Пенсионерка в письме рассказала, что у нее никого нет, поэтому она хотела бы почувствовать семейное тепло.
«Я умею готовить и могу сделать ужин. Я принесу еду и подарки для детей. У меня никого нет, это действительно больно! Можно ли мне стать частью вашей семьи».
Это сообщение заметил пользователь соцсетей Карсон Карлок – он опубликовал скриншот обращения и решил найти женщину.
Он рассказал, что пользователи сервиса, где было опубликовано письмо, начали заваливать женщину своими ответами. Это напугало ее, она удалила сообщение.
Но Карлок все-таки продолжал поиски бабушки. Парень объяснил, что прошлое Рождество его мама тоже отмечала в одиночестве, и это было тяжело.
Молодой человек узнал, что бабушку зовут Кэрри. После долгих поисков парень нашел ее почту. Однако женщина ответила, не примет предложение провести Рождество вместе из-за личных обстоятельств.
Несмотря на это Карсон призвал пользователей соцсетей вспоминать о близких не только в Рождество, но и в течение года. «Я хочу, чтобы всем бабушкам и дедушкам было с кем провести Рождество. Большое спасибо за поддержку и любовь».
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Одинокая пенсионерка из Оклахомы решила разместить объявление, в котором предложила услуги бабушки на Рождество. Ее сообщение тронуло тысячи людей, которые...
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