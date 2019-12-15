Подведены итоги республиканского конкурса «КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ. ИНТЕРНЕТ»

Источник материала: Новости Дзержинска

13 декабря 2019 года на базе Слуцкого государственного колледжа подвели итоги XIV Республиканского очного этапа конкурса «Компьютер. Образование. Интернет».

В мероприятии принимали участие авторы 52 проектов, победивших в первом дистанционном этапе конкурса. Участники защищали свои работы в форме их непосредственной демонстрации с детальным описанием, а также представляли методические рекомендации по использованию конкурсного проекта в образовательном процессе. Большинство заявленных работ отличались высоким уровнем технологичности, актуальностью выбранных проблем и практической направленностью.

На протяжении четырех дней участники мероприятия смогли обменяться опытом, увидеть креативные идеи своих коллег, определить для себя новые векторы развития, а также увезти массу IT-решений по созданию электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. Активное участие в конкурсе приняли и творческие коллективы учреждений образования Минской области, которые представили на конкурс свои проекты «Цикл познавательных игр “В мире истории”», «Интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники», «Авторский материал для работы с учащимися 3 класса по предмету “Английский язык”», «Электронный учебно-методический комплекс по учебному предмету “Электротехника”», «Интерактивное пособие “Знай свою историю!”».









Конкурс республиканского масштаба проводился в целях стимулирования педагогов к эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и активному созданию электронных образовательных ресурсов для дальнейшего использования в педагогической деятельности.

В церемонии награждения и закрытия мероприятия приняли участие Елена Николаевна Сенченко, главный специалист Управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь; Ольга Владимировна Зеленко, заместитель директора Национального института образования по научно-исследовательской работе, доктор педагогических наук, доцент; Оксана Владимировна Савицкая, проректор по методической работе Минского областного института развития образования.

Елена Николаевна Сенченко, главный специалист Управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь, поблагодарила участников Республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет» за неравнодушный подход к делу и участие в продвижении IT-технологий в образовательном пространстве. Также Елена Николаевна отметила, что проекты, представленные в ходе конкурса, вдохновили присутствующих создавать новые электронные образовательные средства, полезные для учащихся.

В номинации «Электронный учебный модуль для II и III ступеней общего среднего образования»

Диплом 3 степени

Светлана Григорьевна Пузиновская (ГУО «Средняя школа № 4 г.Дзержинска») – проект «Интерактивное пособие “Знай свою историю!”».









