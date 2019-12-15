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Пара из Австралии перелопатила 30 т мусора, чтобы найти потерянные обручальные кольца

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пара из Австралии перелопатила 30 т мусора, чтобы найти потерянные обручальные кольца

Семейная пара из пригорода Мельбурна (Австралия) была вынуждена перевернуть гору мусора весом в 30 т, чтобы найти нечаянно выброшенные обручальные кольца. Об этом сообщает CNN.

Фото CNN

Как рассказали в администрации Стоннингтона, супруги, фамилия и возраст которых не разглашаются, занимались ремонтом своего дома. В минувшую субботу, 14 декабря, они вывезли строительный и бытовой мусор в центр сбора отходов в Стоннингтоне, после чего вернулись домой. Там они с ужасом обнаружили, что случайно выбросили небольшую шкатулку для драгоценностей, в которой были дорогие обручальные кольца с бриллиантами. Они тут же позвонили в центр сбора отходов, однако он уже закрывался, и паре посоветовали приехать туда ранним утром следующего дня.

После бессонной ночи пара направилась на свалку, следуя за полным мусора грузовиком. Им пришлось в течение нескольких часов исследовать около 30 т мусора, прежде чем заветная шкатулка все-таки была найдена.

В администрации Стоннингтона назвали случившееся «настоящим рождественским чудом» и поблагодарили работников свалки, которые сделали все возможное, чтобы помочь паре. При этом в городском совете Стоннингтона предупредили, что это был исключительный случай, и обычно горожан на свалку не допускают.

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Семейная пара из пригорода Мельбурна (Австралия) была вынуждена перевернуть гору мусора весом в 30 т, чтобы найти нечаянно выброшенные обручальные кольца. Об этом...
 
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