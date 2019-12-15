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Похоронила одного мужа, судилась с другим и сбежала от третьего. Кто они - бывшие Ани Седоковой

16.12.2019 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Дети — главное в жизни. Мне кажется, это у меня лучше всего получается», — как-то призналась экс-солистка ВИА Гры Анна Седокова. Похоже, так певица не только пыталась выразить любовь к детям, но и пошутить над собой: все ее отношения с мужчинами рассыпались, как карточный домик.

О том, кому удалось привести роковую красотку под венец и почему ни один брак Седоковой не продлился больше пары лет, вспоминаем в день рождения артистки. Сегодня Анне исполняется 37.


Валентин Белькевич

В 2004-м, спустя всего два года после старта карьеры в «ВИА Гра», Седокова решила уйти из популярного коллектива. Причиной тому стало замужество: Анна стала супругой украинского футболиста с белорусскими корнями Валентина Белькевича.

«Конечно, женщина идет на поступок, решаясь раствориться в своем мужчине. Когда я пела в „ВИА Гре“, больше недели дома не была. Мир раньше вращался вокруг тебя, а теперь ты начинаешь вращаться вокруг мужчины. Но иначе нет смысла создавать семью», — так пояснила певица причины своего ухода из шоу-бизнеса.


Анна готова была отказаться от карьеры ради мужа, однако от него того же не ждала. И нет, не только из-за денег: по словам артистки, ей было важно, чтобы супруг состоялся в своей профессии.

«Я не хочу, чтобы он из спортсмена превратился только в мужа», — говорила она.

Вскоре у пары родилась дочь Алина. А еще через некоторое время (по слухам, и вовсе во время беременности) Анна узнала, что у ее благоверного есть другая. И это не просто интрижка, а полноценный роман на стороне. Такого предательства Седокова простить не смогла: девушка собрала вещи, свои и дочери, подала на развод и на несколько лет пропала с медиарадаров.


После расставания с Седоковой Белькевич съехался с той самой девушкой, которая стала причиной развода. С ней он прожил вплоть до своей смерти: в 2014-м Валентин умер от аневризмы. И хотя Анна с бывшим супругом была далеко не в лучших отношениях, новость о его уходе певицу ошарашила.

«Это какой-то ужас… Я не верю… Он был гениальный спортсмен, стратег и хороший человек. Он любил свою дочь. Его любили и уважали миллионы. И особенно одна маленькая девочка», — написала она в соцсетях.


Максим Чернявский

После развода с первым супругом Анна долгое время не появлялась на публике. А когда все же стала вновь выходить в свет, делала это в гордом одиночестве или же в компании дочери.

Впрочем, одиночество такой красотки, как Седокова, просто не могло длиться вечно: во время очередной тренировки в спортзале певица таки столкнулась со своим идеалом.

«Написала на бумажке, как должен выглядеть мужчина моей жизни. И ровно через месяц сижу в клубе в наушниках, на шпагате — и вижу его!» — так она описывала знакомство со вторым супругом.


Пожалуй, с момента знакомства эти двое уже не расставались (конечно, лишь до развода). Максим оказался завидным женихом: богатая семья, собственный бизнес, гигантский особняк в столице. Помимо финансового благополучия и кольца на безымянном пальце Чернявский готов был предложить Анне абсолютно новую жизнь: он собирался перебраться в Америку, и уговаривал Седокову поехать с ним. А на вопрос: «Как же быть с маленькой Алиной?» — Максим уверенно отвечал: «Пусть едет с нами».

Своей решительностью и готовностью воспитывать чужого ребенка мужчина окончательно покорил возлюбленную. Пара переехала в штаты, оформила свои отношения, а спустя год родилась их совместная дочь Моника.


Поначалу Седокова полностью посвящала себя мужу и детям. Но потом резко решила вернуться в профессию — и улетела в Россию на несколько месяцев. Обе дочери остались на попечении Чернявского.

«Наконец Аня вернулась, провела какое-то время с нами и… снова уехала. С этого момента она постоянно летала в Москву по своим делам, а мы с девочками ждали ее возвращения. Конечно, девочки скучали по маме. И я скучал. Но при этом я знал, что рано или поздно она вернется, и тогда мы станем нормальной семьей. Так, в общем, и происходило, но, к сожалению, все реже и реже. А большую часть времени мы жили каждый своей жизнью», — рассказывал в одном из интервью экс-супруг.

Так продолжалось несколько лет — ровно до тех пор, пока Чернявский не решился подать на развод. На тот момент мужчина довольно прочно укрепился в США, а их общая с Седоковой дочь по праву рождения была гражданкой Америки. В общем, неудивительно, что отец планировал остаться с девочкой в Штатах. Однако Анну такие планы не устраивали: она хотела забрать ребенка на другой континент. И Максим подал на нее в суд.


«Я ждала дочку, что она приедет ко мне, и мы будем вместе находиться. Ее должны были привезти мои родственники. Я не смогла дозвониться, и оказалось, что моя дочка находится в Лос-Анджелесе. Бывший муж произнес фразу, которая разделила мою жизнь на до и после: „Я подаю на тебя в суд“. Я оказалась в аду. Он пошел в суд и сказал там, что я опасна для ребенка», — рассказывала Анна.

Договориться об опеке над ребенком родителям удалось не сразу. Масла в огонь подливала как сама Седокова (певица постоянно жаловалась на бывшего супруга в соцсетях), так и ее экс-свекровь: та уверяла публику, что Анна — «мать-кукушка». Спустя пару лет после развода конфликт все-таки разрешился: суд установил равную опеку, однако формально оставил Монику жить с отцом.

Сегодня Максим Чернявский счастлив в отношениях с русской моделью Дарьей Сидоровой. У пары есть годовалая дочь.

Артем Комаров

Отношения с сыном российского миллиардера Артемом Комаровым у Седоковой закончились так же тихо и незаметно, как и начались: дело даже не дошло до свадьбы. Но вполне себе дошло до еще одного ребенка.

Слухи о том, что у Анны появился новый кавалер, появились вместе с округлившимся животиком певицы. Какое-то время Седокова предпочитала отшучиваться, а когда срок перестал давать простор для фантазий на тему лишних кило, призналась: да, все так и есть, жду ребенка.

О том, кто счастливый отец малыша Гектора, артистка не рассказала. Впрочем, это сделали за нее: в соцсетях за новоиспеченную пару порадовался бизнесмен Андрей Ковалев (и не преминул сопроводить свою радость фото).


«Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы. С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на одном мероприятии. Теперь растет маленький Гектор, скоро свадьба!» — написал Ковалев.

Но свадьба так и не случилась. Спустя некоторое время после появления на свет Гектора его отец исчез из поля зрения. Поползли слухи, что Анна и Артем расстались. И вскоре Седокова их подтвердила.

«Мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого. Мне кажется, что он в меня не верил. Это странно сейчас прозвучит, но он правда в меня не верил. А я не хочу 99% своего времени тратить на то, чтобы кому-то доказывать, мол, я не идиот, я талантливая, я артистка», — пояснила ситуацию Анна. Оказалось, что несостоявшийся супруг хотел, чтобы Седокова ушла со сцены. Но на сей раз певица на этот отчаянный шаг не решилась.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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О том, кому удалось привести роковую красотку под венец и почему ни один брак Седоковой не продлился больше пары лет, вспоминаем в день рождения артистки. Сегодня...
 
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