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Это что-то новенькое: мошенники выманивали деньги у продавцов под видом их начальства
Источник материала: Партизан
Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске
На уловки злоумышленников еще в сентябре попались работники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома.
Сыщики Гомеля установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси.
Когда предполагаемые аферисты вернулись в Минск, их задержали во время заселения в съемную квартиру.
Мошенники использовали одну схему «развода»: они представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования.
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Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске
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