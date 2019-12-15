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Белорус, чей фильм в прокате продлевали уже трижды, расскажет, как снять дебютное кино и выжить

16.12.2019 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский режиссер Максим Швед порассуждает о том, как и зачем люди снимают документальное кино, на бесплатной лекции 17 декабря в «Корпусе».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Автор резонансного фильма «Чистое искусство» Максим Швед приглашает вас на завтрашнюю встречу:

— Я на умопомрачительных примерах из собственной практики расскажу, как снять дебютный фильм и выжить. Встреча будет интересна всем, кто хочет нырнуть поглубже в доккино, начинающим режиссерам, опытным зрителям, а в особенности тем, кто смотрел «Чистое искусство».

На встрече Максим Швед расскажет о пяти годах «жизни как кино», своей учебе на курсах в Питере, Минске и Варшаве, а также посвятит во все этапы работы над своим дебютным фильмом. Встреча будет интересна тем, кто хочет нырнуть глубже в современное документальное кино, узнать на конкретных примерах, как снять свой дебют и (не)получить призы на фестивалях.

Напомним, что документальная картина «Чистое искусство» об искусстве ЖЭСов — дебют Шведа. В Минске показ фильма продлевали уже три раза, и до 18 декабря его все еще можно увидеть на столичных экранах. Билеты — от 7 рублей.

Лекция Максима Шведа пройдет уже завтра

Когда: 17 декабря, 19.00

Где:

Сколько: бесплатно

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский режиссер Максим Швед порассуждает о том, как и зачем люди снимают документальное кино, на бесплатной лекции 17 декабря в «Корпусе».
 
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