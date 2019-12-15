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Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На уловки злоумышленников еще в сентябре попались работники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Сыщики Гомеля установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси.
Когда предполагаемые аферисты вернулись в Минск, их задержали во время заселения в съемную квартиру. Мошенники использовали одну схему «развода»: они представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования.
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Новости Беларуси. Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске, сообщили в программе Новости...
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