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Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства

16.12.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства

На уловки злоумышленников еще в сентябре попались работники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Сыщики Гомеля установили личности подозреваемых. Однако к тому моменту они уехали из Беларуси.

Мошенники выманивали деньги у сотрудников магазинов под видом их руководства

Когда предполагаемые аферисты вернулись в Минск, их задержали во время заселения в съемную квартиру. Мошенники использовали одну схему «развода»: они представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Двух телефонных мошенников, которые выманивали деньги у сотрудников разных торговых объектов, задержали в Минске, сообщили в программе Новости...
 
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