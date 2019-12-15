Коллапс или взлет? Что будет с мировой экономикой в 2020 году

Источник материала: Аргументы и факты

Какие факторы могли бы спровоцировать кризис в 2020 году, а какие, наоборот, будут поддерживать глобальную экономику на плаву?

Моисей Фурщик, глава Экспертного совета Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по промышленной политике:

«Наиболее очевидный фактор, способный замедлить рост мировой экономики в 2020 году, — это торговые войны, которые пока не очень успешно пытается развязать президент США Дональд Трамп. Они могут привести к уменьшению объемов международной торговли и, как следствие, к снижению совокупного потребления.

Вторая возможная причина — постоянно усиливающиеся психологические ожидания, что нынешний беспрецедентный непрерывный рост мировой экономики все-таки закончится. А психология — великая вещь, ведь подобные ожидания могут привести к спаду в кредитовании, инвестициях и потреблении, так как многие экономические субъекты будут занимать всё более осторожную позицию.

С другой стороны, позитивным фактором в 2020 году будет оставаться догоняющий рост, в который по примеру Китая вытягивается широкий круг развивающихся стран.

Кроме того, поддерживать темпы роста мировой экономики будут усилия по дерегулированию, которые предпринимает ряд европейских стран, включая Францию.

Но в целом не стоит ожидать глобального кризиса. Максимум — снижение темпов роста мировой экономики до 2,5% в 2020 году, что не так уж и плохо. Такое снижение может ударить прежде всего по сырьевым экономикам, так как в подобной ситуации обычно падают цены на их основную экспортную продукцию. Но у большинства таких стран, включая Россию, накоплены значительные резервы, которые позволяют без катастрофических последствий пережить временное ухудшение экономической конъюнктуры».

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Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС:

«Факторы, способные ослабить мировую экономику, давно известны. Это в первую очередь торговые войны и рост кредитных рисков по всему миру, но особенно в Китае.

Точное время наступления очередного кризиса (или, в более мягкой форме, рецессии), увы, с высокой точностью определить невозможно. Слишком уж много факторов на это влияют, в том числе и решения политиков. Однако можно уверенно констатировать, что нынешний цикл роста мировой экономики подходит к концу. Это сильно повышает вероятность кризиса или сильного торможения экономики в 2020 году.

Обычно чем выше темпы роста экономики страны, тем жестче посадка в случае смены динамики мировой экономики с роста на рецессию. С этой точки зрения хуже всего будет ситуация в экономиках Юго-Восточной Азии, а лучше — в развитых странах. Но в силу глобализации мировой экономики спад, если он произойдет, так или иначе коснется всех».

Сергей Алихашкин, эксперт Института развития технологий ТЭК:

«Ситуацию в мировой экономике в 2020 году будут определять два основных политических процесса — выборы в США и Brexit, который еще больше усугубит дестабилизацию в Европе. Переизбрание Трампа повлечет за собой углубление торговых войн и разрушение существующих главных торговых союзов. А это ослабление экономики не только самых Штатов, но и ведущих экономик мира. В первую очередь Китая и ближайших соседей — Кореи, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Нестабильность на Западе и непредсказуемая политика США подорвет рост экономики Европы.

На этом фоне достанется и России. Но наша ситуация все же выглядит лучше. Большинство мировых экономических институтов и крупнейших финансовых организаций прогнозируют пусть небольшой, но дальнейших рост и укрепление российской экономики.

Перспективы нефтегазового сектора в 2020 году скорее положительные. Хотя ключевой макротренд в отрасли на ближайшие 10 лет — начало замедления спроса на нефть впервые за 150-летнюю ее историю.

В течение 2019 года нефтяные котировки оставались относительно стабильными, цена нефти колебалась в районе 60 долларов за баррель Brent. Ключевые факторы, которые определяли баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2019 году, — темпы роста добычи в Соединенных Штатах и договоренности в рамках ОПЕК+. Влияние этих факторов на рынок сохранится и в 2020 году.

Сегодня крупнейшие игроки готовятся к коррекции цен на рынках, но значительного их падения не ждет никто. Так, например, бюджет Саудовской Аравии на 2020 год сверстан с расчетом на стоимость нефти в районе 60 долларов за бочку Brent. Аналитики Агентства энергетической информации США ожидают снижения цен на рынке нефти в начале 2020 года и сохранения среднегодового значения на уровне в 60,5 долларов за баррель марки Brent».

Валерия Минчичова, кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета:

«Наступление финансово-экономического кризиса в 2020 году достаточно вероятно. На это указывает несколько факторов. Во-первых, как мы помним, последний крупный кризис разразился в 2008—2009 гг. Прошло 11 лет, а это длительность среднесрочного цикла, когда происходят экономические потрясения.

В мире усилились тенденции протекционизма во взаимной торговле ключевых игроков: торговые войны США и Китая, санкционированные ВТО, наказания крупнейших промышленных концернов ЕС и США (например, дело Боинга), санкции со стороны ЕС, стран Содружества Британской короны, США, Канады по отношению к России. Эмбарго, тарифные ограничения, квотирование продолжится…

А темпы мировой экономики снизились. Это подтверждают данные Всемирного банка. В 2017 году темпы роста ВВП составляли 3,16%, в 2018 году — 3,04%, в 2019 году прогнозируется менее 3%.

Надо отметить, что корпоративный долг всего мира растет и близок к уровню 19 триллионов долларов, государственный — к 80 триллионам долларов. В сумме это около 115% мирового ВВП, то есть производство не обеспечит общий внешний долг стран. Золота, например, в резервах всех стран на конец 2019 года 34,5 тысячи тонн, по текущей цене на рынке это не более 2 триллионов долларов.

Кроме того, доходность по краткосрочным облигациям США превысила доход по долгосрочным облигациям. Как правило, это является маркером будущей рецессии.

Триггер может найтись очень просто — достаточно декларативно отменить партнерские отношения любых международных партнеров, перестать функционировать какому-либо инвестиционному фонду с внушительным объемом заемных средств. И вполне возможна рецессия, сопоставимая не только с 2008—2009 годами, но и даже с Великой депрессией 1930-х годов».

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Илья Бутурлин, научный руководитель бизнес-инкубатора Финансового университета при Правительстве РФ:

«Как прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), в 2020 году странах с развитой экономикой экономический рост замедлится до 1,7%. Тогда как в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ожидается повышение темпов до 4,6%.

Примерно половина этой динамики связана с восстановлением роста или менее глубокой рецессией в испытывающих стресс странах с формирующимся рынком. Это Турция, Аргентина и Иран. Остальная часть связана с восстановлением роста в странах, где темпы роста ВВП в 2019 году значительно снизились. Это Бразилия, Мексика, Индия, Россия и Саудовская Аравия. То есть прогнозируемый экономический рост можно назвать только восстановлением после падения финансовых рынков в предыдущие периоды.

Традиционным локомотивом мировой экономики является США. В 2019 году американский рынок может показать самый значительный рост индексов за 30 лет — более 25% годовых, однако если соотнести фундаментальные показатели крупнейших компаний, то мы увидим, что прошлые периоды роста в Штатах сопровождались качественным изменениями таких показателей, как рост доходов, прибыли и расширение рынка сбыта. Сейчас же ситуация диаметрально противоположная: рост прибыли крупнейших компаний затормозился.

Если в прошлый финансовый кризис мировые державы совместно его преодолевали, то сегодняшняя парадигма такова, что дисбалансы в крупнейших экономиках повышают напряженность в сфере торговли и технологических связей. Например, введение США ограничений на торговлю с китайскими технологическими компаниями, установление Японией и Кореей более жестких процедур в отношении взаимного экспорта и повышение воспринимаемого риска «жесткого брексита». Все эти факторы однозначно говорят о низких шансах на благоприятный исход в 2020 году».

Магомет Яндиев, доцент экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических наук:

«Главное то, что страны ОПЕК и примкнувшие к ним научились договариваться. В 2020 году цена на нефть будет стабильной, оставаясь на нынешнем уровне. Торговая война между Китаем и США не получила такого накала, как все опасались. Их экономические связи останутся на прежнем высоком уровне.

Ситуация вокруг КНДР перестала быть напряженной. Ситуация в Сирии медленно, но стабилизируется, и страна перестала быть глобальным поставщиком беженцев. Постепенно нарастает российская инвестиционная экспансия в странах Африки и Азии.

Все эти факторы могут поддержать мировую экономику на плаву».