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Иногда прогнозы сбываются: доллар подорожал

16.12.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе торгов на БВФБ 16 декабря белорусский рубль уступил доллару.

Курс доллара вырос на 0,0043 BYN до 2,1051 BYN/USD.

Кус евро просел всего на 0,0003 BYN до 2,3467 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0043 BYN до 3,3548 BYN/100 RUB.

Итоги недели 9—13 декабря на валютном рынке Беларуси

По итогам недели белорусский рубль подешевел к корзине валют до минимума за 254 дня.

курс доллара −0,69% (−0,0146 BYN);
курс евро −0,04% (−0,0009 BYN);
курс российского рубля +1,20% (+0,0397 BYN);
валютная корзина +0,37%.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 22 копейки до — 62,7686 RUB/USD. Официальный курс евро ЦБРФ поднялся на 8 копеек до 69,9431 RUB/EUR.

Итоги ушедшей недели на валютном рынке РФ

курс доллара  рухнул на 1,16 рубля (−1,83%);
курс евро упал на 0,90 рубля (−1,27%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В ходе торгов на БВФБ 16 декабря белорусский рубль уступил доллару.
 
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