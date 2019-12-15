Тает лёд. Какие страны уйдут под воду из-за глобального потепления?

Источник материала: Аргументы и факты

По данным Всемирной метеорологической организации, текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений. Рекордным пока остаётся 2016 год. Но и в 2019-м средняя температура воздуха была на 1,1°C выше, чем в доиндустриальную эпоху. Что даёт ему шанс занять второе или третье место.

«Гибель горных ледников практически неизбежна»

На днях международная группа исследователей опубликовала научную статью: всё идёт к тому, что через 10 лет на широтах между Андами и Гималаями не останется ни одного ледника. В этой географической зоне находятся так называемые тропические ледники. Например, высочайшая вершина Африки — Килиманджаро — покрыта снегом и льдом. Так вот, к 2030 году, согласно прогнозу учёных, они полностью растают.

«Килиманджаро — самый известный ледниковый массив в тропиках, и его деградация за последние годы значительно ускорилась, — говорит ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Владимир Михаленко. — Если сравнить топографические карты 1912 года и результаты аэрофотосъёмки 2000 года, то видно, что за 88 лет площадь ледников Килиманджаро сократилась с 12 до 2,6 кв. км. А с 2000 года ситуация стала только хуже».



Владимир Михаленко — один из авторов упомянутой научной статьи. Он принимал участие в исследовании ледников Новой Гвинеи и Перу, которые велись с 2010 года. В их области питания перестал накапливаться снег, что климатологи связывают с процессом глобального потепления. Скажем, ледник на горе Пунчак Джая (Новая Гвинея) учёные наблюдали восемь лет, и за это время его площадь сократилась на 75%.



«Постепенное отступание ледников за последние 50 лет сменилось их катастрофическим сокращением. Особенно резким этот процесс был на небольших ледниках в Боливии, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Новой Гвинее. Гибель горных ледников во многих районах мира из-за потепления практически неизбежна, это лишь вопрос времени», — утверждает Михаленко.

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Архипелаг Калифорния

Другое недавнее исследование посвящено леднику Гренландии. Как известно, ледяной щит этого острова является вторым в мире по величине после антарктического. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к заключению, что таяние льдов Гренландии идёт в семь раз быстрее, чем это было в 1990-е годы. И быстрее, чем прогнозировалось в ходе исследований в начале ХХ века.

Учёные из Кембриджского университета выявили механизм того, как происходит таяние ледяного щита Гренландии. Оказывается, внутри него образовалось озеро. Запущенные исследователями беспилотники в течение пяти часов наблюдали за движением воды в озере, после чего покадровая съёмка была проанализирована. Результаты показали, что вода стекает к нижней части ледника и растапливает его. Каждое лето озеро увеличивается в размерах, тем самым ускоряя таяние.

Чем всё это грозит? В отличие от плавучего морского льда, который при таянии никак не повлияет на уровень Мирового океана (вспомним закон Архимеда), ледниковые шапки Гренландии и тем более Антарктиды способны поднять его значительно. АиФ.ru уже писал о том, как будет выглядеть мир, если на Земле растают все льды. Этот сценарий чисто гипотетический, но о нём нужно помнить.

Если взять весь существующий на планете лёд и равномерно распределить его по поверхности, он покроет её слоем в 53 метра. И если он внезапно растает, уровень Мирового океана поднимется на 64 метра. Исчезнут десятки крупных городов, в том числе Нью-Йорк, Лондон, Санкт-Петербург, Буэнос-Айрес. Целиком уйдут под воду Нидерланды, Дания и значительная часть Западной Европы. В Северной Америке будет затоплено всё атлантическое побережье США вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива. Калифорния превратится в острова. Что касается России, океан поглотит часть Кольского полуострова и большую равнинную территорию Западной Сибири.

Учёные из некоммерческой организации Climat Central опубликовали доклад, в котором уточнили степень угрозы от глобального потепления. Их оценка повышения уровня Мирового океана оказалась втрое серьёзней, чем прежние прогнозы, обнародованные NASA и опиравшиеся на данные американских спутников. Исследователи прибегли к помощи искусственного интеллекта. Нейросеть составила прогноз затопления планеты с учётом ожидаемой численности населения Земли к концу XXI века. Под угрозой исчезновения окажутся площади, где будут проживать в наилучшем случае 360 млн человек, а в наихудшем — 480 млн. Прежнее исследование утверждало, что пострадают от 95 до 170 млн человек.

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Чем теплее, тем голоднее

Подъём уровня океана, кроме всего прочего, приведёт к увеличению количества штормов. Причём их сила год от года будет возрастать. И эта стихия уже начнёт создавать проблемы жителям прибрежных районов во всём мире.

Глобальное потепление изменит и характеристики океанской воды. Со временем её кислотность увеличится, содержание кислорода в ней понизится, а сама вода станет теплее. Это непременно отразится на морской фауне — например, приведёт к массовой гибели коралловых рифов, где живут и размножаются многие виды рыб. А это значит, что рыбы станет меньше, её вылов сократится и жителям прибрежных регионов придётся голодать.

Ещё одно научное исследование как раз касается доступности пищи при глобальном потеплении. Юмин Гу из Австралии и его коллеги из Бразилии и Китая изучили статистику госпитализаций в самые жаркие месяцы года — её на протяжении последних 15 лет собирали бразильские медицинские службы. Учёных интересовали все случаи попадания в больницу, связанные с недоеданием или длительным голодом. Оказалось, что каждый дополнительный градус жары увеличивал число госпитализаций, связанных с недоеданием, на 2,5%.

Вывод исследователей: дальнейший рост среднегодовых температур будет сопровождаться увеличением недоедания в бедных регионах планеты. По их оценкам, глобальное потепление к середине ХХI века уменьшит доступность пищи на 3,2%. От этого ежегодно будут умирать 30 тыс. человек.