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Тепло и ветрено — погода в Горках на неделе
16.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Через несколько дней зажгут огни на главной горецкой елке. А настоящая зима пока задерживается. Синоптики говорят, что эта неделя будет теплой и ветреной.
Завтра, 17 декабря, будет пасмурно, +2…4 °С.
18 декабря потеплеет на градус, так же ветрено и пасмурно.
19 декабря обещают порывистый ветер до 16 м/с, температура воздуха останется такой же.
В пятницу, 20 декабря, ожидается около нуля, облачно с прояснениями.
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Через несколько дней зажгут огни на главной горецкой елке. А настоящая зима пока задерживается. Синоптики говорят, что эта неделя будет теплой и ветреной. ...
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