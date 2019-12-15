Тепло и ветрено — погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Через несколько дней зажгут огни на главной горецкой елке. А настоящая зима пока задерживается. Синоптики говорят, что эта неделя будет теплой и ветреной.







Завтра, 17 декабря, будет пасмурно, +2…4 °С.

18 декабря потеплеет на градус, так же ветрено и пасмурно.

19 декабря обещают порывистый ветер до 16 м/с, температура воздуха останется такой же.

В пятницу, 20 декабря, ожидается около нуля, облачно с прояснениями.