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«Белавиа» пополнила свой флот еще одним новым самолетом

16.12.2019 15:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» пополнила свой флот еще одним новым самолетом
Фото из открытых источников

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пополнила флот новым самолетом Embraer-195. Он рассчитан на перевозку 107 пассажиров – 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 – в эконом-классе.

«Белавиа» пополнила свой флот еще одним новым самолетом «Белавиа» планирует закупить в 2020 году девять самолетов Boeing

Воздушное судно прибыло по лизинговому договору, подписанному «Белавиа» и лизинговой компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года. В соответствии с данным соглашением в Минск уже доставлен один Embraer-175 и два Embraer-195. Поставка еще одного самолета запланирована на апрель 2020 года.

В целом в результате реализации программы по модернизации флота в течение 2014-2018 годов «Белавиа» приобрела в собственность восемь воздушных судов – три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская авиакомпания пополнила флот новым самолетом Embraer-195.
 
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