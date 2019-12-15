«Белавиа» пополнила свой флот еще одним новым самолетом

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская авиакомпания «Белавиа» пополнила флот новым самолетом Embraer-195. Он рассчитан на перевозку 107 пассажиров – 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 – в эконом-классе.

Воздушное судно прибыло по лизинговому договору, подписанному «Белавиа» и лизинговой компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года. В соответствии с данным соглашением в Минск уже доставлен один Embraer-175 и два Embraer-195. Поставка еще одного самолета запланирована на апрель 2020 года.

В целом в результате реализации программы по модернизации флота в течение 2014-2018 годов «Белавиа» приобрела в собственность восемь воздушных судов – три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195.